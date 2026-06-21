Herida grave una mujer de 39 años tras volcar su vehículo en Santa Lucía de Tirajana

Una mujer de 39 años resultó herida de gravedad este domingo tras sufrir un accidente de tráfico en la Avenida del Atlántico, en el municipio grancanario de Santa Lucía de Tirajana. El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias recibió el aviso del percance a las 14.36 horas.

La alerta recibida por el servicio de emergencias indicaba que un vehículo había volcado en la citada vía y que su única ocupante permanecía atrapada en el interior del habitáculo, sin posibilidad de salir por sus propios medios.

Movilización de los servicios de emergencia

Tras recibir el aviso, el 112 activó un amplio dispositivo de intervención compuesto por efectivos del Servicio de Urgencias Canario (SUC), miembros del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria y agentes de la Policía Local.

Hasta el lugar se desplazaron una ambulancia medicalizada y otra sanitarizada del SUC, además de los bomberos, que tuvieron que intervenir para liberar a la conductora atrapada en el vehículo siniestrado.

Los efectivos de emergencias aseguraron previamente el automóvil accidentado para garantizar la seguridad durante las labores de rescate y evitar riesgos adicionales para la víctima y los equipos actuantes.

La conductora presentaba politraumatismos graves

Una vez excarcelada, la mujer fue atendida por el personal sanitario desplazado al lugar del accidente. Según la valoración inicial realizada por el SUC, la afectada presentaba politraumatismos de carácter grave.

Tras recibir asistencia médica y ser estabilizada en el lugar del siniestro, fue evacuada en una ambulancia sanitarizada al Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín, donde ingresó para recibir atención especializada.

La Policía Local se hizo cargo de las diligencias correspondientes y elaboró el atestado del accidente para determinar las causas del siniestro.