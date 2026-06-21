Un hombre es trasladado en helicóptero al Hospital Insular tras sufrir un accidente de tráfico en Mogán

Un hombre se encuentra en estado grave tras sufrir un accidente de tráfico en Mogán. El turismo en el que circulaba se salió de la vía por la que circulaba, la GC-1, a la altura de la rotonda de incorporación a la zona de Taurito. La gravedad de su estado requirió su traslado en helicóptero medicalizado del Servicio de Urgencias Canario (SUC) al Hospital Universitario Insular de Gran Canaria, en el que permanece ingresado.

Los hechos tuvieron lugar a las 16.26 horas del domingo. Un varón circulaba en un turismo por la salida de la autopista GC-1 cuando perdió el control del vehículo y se salió de la vía, quedando siniestrado encima de la rotonda de la incorporación a Taurito, en el municipio de Mogán. A causa del accidente, sufrió politraumatismos de carácter grave.

El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112 del Gobierno de Canarias recibió una alerta mediante el sistema eCall, un sistema integrado en los vehículos que realiza de inmediato una llamada tras detectar una situación de emergencia. En ese momento, el 112 activó los recursos de emergencia necesarios: efectivos del Consorcio de Bomberos de Puerto Rico, Protección Civil de Mogán, Guardia Civil y Conservación de Carreteras se desplazaron al lugar de los hechos. Adicionalmente, el Servicio de Urgencias Canario movilizó una ambulancia de soporte vital básico, otra medicalizada y un helicóptero medicalizado.

Extracción del accidentado

La situación de siniestro del vehículo accidentado requirió de la actuación de los efectivos de bomberos, quienes aseguraron el vehículo accidentado y liberaron a su ocupante del interior del habitáculo. Una vez liberado, fue atendido por el personal sanitario quien, tras valorar la gravedad de sus lesiones, proceden a estabilizarlo en el interior del helicóptero. Tras ello, el varón fue trasladado al Hospital Universitario Insular de Gran Canaria, en el que permanece ingresado en estado grave.

Los efectivos desplazados de Protección Civil de Mogán y de Bomberos de Puerto Rico habilitaron y aseguraron la zona en la que tomó tierra el helicóptero. Los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, además de colaborar con el resto de servicios activados, controlaron el paso de los vehículos colindantes y realizaron el atestado correspondiente.