Un menor se tira al mar del Puerto de Las Palmas de Gran Canaria para intentar escapar de la Policía Canaria

El Puerto de La Luz de Las Palmas de Gran Canaria ha sido testigo de una persecución policial durante este fin de semana. Un menor de edad tuvo que ser rescatado por Salvamento Marítimo tras tirarse al mar del recinto portuario cuando intentaba escapar de la Policía Canaria.

Según informó la Policía Portuaria de la Autoridad Portuaria de Las Palmas en su cuenta oficial de la red social X, el joven tenía antecedentes penales y estaba siendo perseguido por agentes del Cuerpo General de la Policía Canaria cuando, en un intento por evitar ser arrestado, decidió lanzarse al agua del puerto.

Esta situación requirió de la activación de la embarcación Salvamar Nunki, un recurso de Salvamento Marítimo, que acudió para intervenir y rescatar al menor para, posteriormente, trasladarlo a tierra firme junto a los agentes de la persecución, que aguardaban su regreso.

La situación requirió de la activación de distintos recursos de emergencia y seguridad al lugar del suceso, como una ambulancia del Servicio de Urgencias Canario ante posibles lesiones del menor fugado.