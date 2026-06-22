Arde un camión en Sardina de Gáldar

Un camión se incendió durante la tarde de este lunes, 22 de junio, en Sardina de Gáldar, lo que obligó a movilizar a los Bomberos del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria para extinguir las llamas.

Los efectivos acudieron al lugar tras recibir el aviso y lograron sofocar el fuego, evitando que el incendio fuera a más en la zona afectada.

El suceso tuvo lugar en Sardina de Gáldar, en el municipio grancanario de Gáldar. Por el momento no han trascendido las causas que originaron el incendio en el camión.

La intervención se centró en controlar las llamas y asegurar el entorno, una vez localizado el vehículo afectado.

Sin más datos sobre el origen del fuego

Tras la llegada de los bomberos, el incendio fue extinguido.