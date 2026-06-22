Un coche aparece destrozado en Costa Teguise sin rastro de sus ocupantes
El vehículo chocó contra el guardarraíl en la LZ-18 durante la madrugada del domingo y sus ocupantes abandonaron el lugar antes de que llegaran las emergencias
Los servicios de emergencia localizaron en la madrugada de este domingo un coche accidentado en la LZ-18, a la salida de Costa Teguise, pero no encontraron a ninguna de las personas que viajaban en su interior. El vehículo había impactado contra el guardarraíl y presentaba importantes daños.
El accidente dejó restos de plásticos y cristales esparcidos por la calzada, lo que obligó a intervenir para asegurar la vía antes de retirar el turismo siniestrado.
El siniestro se produjo durante la madrugada del domingo 21 de junio en la LZ-18, en las inmediaciones de Costa Teguise. Por causas que no han trascendido, el coche se salió de su trayectoria e impactó contra el guardarraíl.
Tras recibir el aviso del CECOES, los recursos de emergencia se desplazaron hasta el punto del accidente. Sin embargo, al llegar al lugar, el personal de Emerlan comprobó que los ocupantes del vehículo ya no se encontraban allí.
Por el momento se desconoce cuántas personas viajaban en el turismo, cuál era su estado tras el impacto y por qué abandonaron la zona antes de la llegada de los servicios movilizados.
Restos en la carretera tras el impacto
La colisión provocó daños visibles en el vehículo y dejó numerosos restos sobre la calzada. La intervención se centró entonces en garantizar la seguridad del tráfico y evitar nuevos riesgos para otros conductores.
Una vez autorizados por la Guardia Civil, los efectivos procedieron a retirar de la vía los fragmentos de plástico y cristal desprendidos durante el accidente.
Posteriormente, una grúa se encargó de retirar el coche siniestrado.
Sin datos sobre las causas del accidente
La circulación quedó normalizada tras la limpieza de la carretera y la retirada del vehículo.
De momento, no han trascendido más detalles sobre las causas del siniestro ni sobre la identidad o el estado de las personas que viajaban en el coche. La principal incógnita sigue siendo qué ocurrió después del choque y por qué los ocupantes abandonaron el lugar antes de que llegaran los equipos de emergencia.
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