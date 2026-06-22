Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Abastecimiento de agua en CanariasTiempo en CanariasUD Las PalmasUn menor huye de la policíaQuejas vecinales en Gran CanariaLa UD Tamaraceite regresa a 2ª RFEFLas Canteras
instagramlinkedin

Detenido por la Policía Local de Mogán por conducir con el permiso retirado por orden judicial

El conductor tenía una orden judicial que le retiraba el permiso de conducir desde el Juzgado de San Bartolomé de Tirajana

Policía Local de Mogán.

Policía Local de Mogán. / L. P.

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
La Provincia

La Provincia

Las Palmas de Gran Canaria

La Policía Local de Mogán ha detenido a un hombre que fue sorprendido conduciendo un vehículo pese a tener retirado el permiso de conducción por una medida cautelar dictada por el Juzgado de San Bartolomé de Tirajana.

Los hechos tuvieron lugar el 19 de junio de 2026, en torno a las 14:00 horas, cuando agentes de la Unidad de Seguridad Ciudadana detectaron al individuo en la Avenida Tomás Roca Bosch de Puerto Rico, en las inmediaciones de la gasolinera de la zona.

Tras su identificación los agentes realizaron las comprobaciones oportunas, confirmando la existencia de la medida cautelar de la retirada del permiso de conducción. Posteriormente, el investigado fue interceptado en la calle Madrid de la misma localidad, donde se procedió a su detención, a la intervención del permiso y a la puesta a disposición judicial del vehículo utilizado.

Noticias relacionadas y más

El detenido fue informado de sus derechos y citado para comparecer ante el Juzgado de Instrucción de San Bartolomé de Tirajana.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Casting 'post-García': la UD Las Palmas dialoga con Javi Calleja y tiene una bomba en el cajón
  2. Confirmado por la Ley de Propiedad Horizontal: los propietarios pueden aparcar un coche y una moto en la misma plaza de parking, pero la comunidad puede prohibirlo
  3. Un ciclista, en estado crítico, tras precipitarse por un barranco de Agüimes, en el sureste de Gran Canaria
  4. El rincón canario que enamora en Maspalomas: así es el restaurante al que todos quieren ir este verano que está entre olas y sabores
  5. De la Barrera toma el timón de la UD Las Palmas: 'fútbol gourmet' y la última bala de Helguera
  6. Las Palmas de Gran Canaria deberá pagar más de medio millón de euros a la Sgae por derechos de autor de eventos culturales
  7. La Ley de Propiedad Horizontal lo confirma: colgar la bandera de España en el balcón durante el mundiual puede acarrear multas para los propietarios de hasta 3.000 euros
  8. ¿Qué tiempo hará este verano en Canarias? La Aemet adelanta su previsión para los próximos tres meses

Detenido por la Policía Local de Mogán por conducir con el permiso retirado por orden judicial

Detenido por la Policía Local de Mogán por conducir con el permiso retirado por orden judicial

Un menor se tira al mar del Puerto de Las Palmas de Gran Canaria para intentar escapar de la Policía Canaria

Un menor se tira al mar del Puerto de Las Palmas de Gran Canaria para intentar escapar de la Policía Canaria

Un hombre es trasladado en helicóptero al Hospital Insular tras sufrir un accidente de tráfico en Mogán

Un hombre es trasladado en helicóptero al Hospital Insular tras sufrir un accidente de tráfico en Mogán

Herida grave una mujer de 39 años tras volcar su vehículo en Santa Lucía de Tirajana

Herida grave una mujer de 39 años tras volcar su vehículo en Santa Lucía de Tirajana

Un ciclista, en estado crítico, tras precipitarse por un barranco de Agüimes, en el sureste de Gran Canaria

Un ciclista, en estado crítico, tras precipitarse por un barranco de Agüimes, en el sureste de Gran Canaria

Cae un grupo dedicado al tráfico ilegal de especies exóticas entre Sevilla y Gran Canaria: una maleta con animales inicia la investigación

Un motorista de 40 años muere tras una colisión con un coche en Tejeda

Un motorista de 40 años muere tras una colisión con un coche en Tejeda

Conmoción en Lanzarote por la muerte de una niña de 4 años tras ser sacada de una piscina con síntomas de ahogamiento

Conmoción en Lanzarote por la muerte de una niña de 4 años tras ser sacada de una piscina con síntomas de ahogamiento
Tracking Pixel Contents