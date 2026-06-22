Detenido por la Policía Local de Mogán por conducir con el permiso retirado por orden judicial

La Policía Local de Mogán ha detenido a un hombre que fue sorprendido conduciendo un vehículo pese a tener retirado el permiso de conducción por una medida cautelar dictada por el Juzgado de San Bartolomé de Tirajana.

Los hechos tuvieron lugar el 19 de junio de 2026, en torno a las 14:00 horas, cuando agentes de la Unidad de Seguridad Ciudadana detectaron al individuo en la Avenida Tomás Roca Bosch de Puerto Rico, en las inmediaciones de la gasolinera de la zona.

Tras su identificación los agentes realizaron las comprobaciones oportunas, confirmando la existencia de la medida cautelar de la retirada del permiso de conducción. Posteriormente, el investigado fue interceptado en la calle Madrid de la misma localidad, donde se procedió a su detención, a la intervención del permiso y a la puesta a disposición judicial del vehículo utilizado.

El detenido fue informado de sus derechos y citado para comparecer ante el Juzgado de Instrucción de San Bartolomé de Tirajana.