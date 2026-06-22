Un turista muere tras un violento robo en Canarias

Un turista británico de 88 años ha muerto en Tenerife después de sufrir un violento robo cuando celebraba su cumpleaños junto a su esposa, de 79 años, en Los Cristianos, al sur de la isla. El hombre permanecía hospitalizado en estado muy grave desde el pasado miércoles, tras caer al suelo durante el forcejeo con su agresor.

El ataque se produjo en la entrada del complejo de apartamentos Victoria Court II, una zona frecuentada por residentes extranjeros y visitantes habituales. Según la información publicada, el asaltante habría intentado robar a la víctima y, durante el forcejeo, el hombre cayó hacia atrás y se golpeó violentamente contra el suelo, según ha informado el medio británico The Daily Mail.

El turista entró en parada tras caer al suelo

La víctima sufrió una parada cardiorrespiratoria tras el impacto. Los servicios de emergencia lograron reanimarlo en el lugar antes de trasladarlo al hospital en estado crítico.

El turista falleció en Los Cristianos. / La Provincia

Durante varios días permaneció luchando por su vida, pero finalmente falleció en el centro sanitario. La noticia ha provocado una oleada de mensajes de pesar entre amigos, vecinos y turistas que conocían al matrimonio.

En el exterior del edificio donde ocurrió el asalto se han depositado flores en memoria del fallecido. En uno de los ramos podía leerse: “RIP, We Will Miss You”.

Celebraba su cumpleaños con su esposa

El caso ha causado especial conmoción porque el hombre se encontraba en Tenerife celebrando su cumpleaños con su mujer. Un conocido relató en redes sociales que lo había visto apenas dos semanas antes en el Big Ben Pub de Los Cristianos.

“Estaba celebrando su cumpleaños con su esposa y pasándolo muy bien. Era un hombre encantador. No puedo creer que haya ocurrido esto. Descanse en paz”, escribió.

Otro amigo también pidió justicia y lo describió como “un hombre encantador”.

La Policía busca al sospechoso

Según la información difundida, el sospechoso habría sido identificado como un hombre con antecedentes por hechos similares. Por el momento, no consta que se haya practicado ninguna detención, aunque las fuentes citadas apuntan a que la Policía podría ofrecer novedades próximamente.

El caso ha reavivado la preocupación entre residentes extranjeros y turistas habituales de Tenerife, que denuncian un aumento de robos violentos en determinadas zonas del sur de la isla.

Algunos usuarios de grupos de expatriados han señalado que no se trata de un episodio aislado. Uno de ellos aseguró que conoce al menos cuatro incidentes en la misma zona durante los últimos tres meses.

También relató el caso de una mujer de unos 80 años, en silla de ruedas, a la que supuestamente le arrancaron una cadena a plena tarde. Vecinos y visitantes reclaman más presencia policial y una respuesta más contundente ante este tipo de delitos.

La muerte del turista británico se suma a otros sucesos recientes ocurridos en zonas turísticas del sur de Tenerife. En abril, la Policía arrestó a un joven marroquí acusado de agredir sexualmente a una turista británica y de robar y golpear ese mismo día a una pareja de ancianos del Reino Unido.

Noticias relacionadas

En febrero, un joven británico de 18 años resultó gravemente herido tras ser apuñalado en Las Verónicas cuando intentaba recuperar el móvil robado a una amiga. Y el pasado 28 de mayo, otro británico murió tras una pelea en la misma zona de ocio.