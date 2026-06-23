Un accidente en Las Palmas de Gran Canaria destapa a un vehículo sin seguro ni ITV en la capital

Un accidente de tráfico registrado en la calle Más de Gaminde, en pleno centro de Las Palmas de Gran Canaria, se ha saldado este martes sin heridos, pero con importantes sanciones administrativas para uno de los implicados.

Hasta el lugar del suceso se desplazaron de inmediato unidades de la Policía Local de la zona Puerto tras ser alertadas de una colisión entre un turismo y una motocicleta. Tras asegurar la zona y asistir a los conductores, los agentes confirmaron que, a pesar de lo aparatoso del choque, no hubo que lamentar daños personales de ningún tipo.

Sin documentación en regla en el momento del choque

La sorpresa para las fuerzas de seguridad llegó al proceder al control rutinario de la documentación de los vehículos implicados. Los agentes del distrito Puerto comprobaron que uno de los automóviles carecía tanto de seguro obligatorio de accidentes como de la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) en vigor.

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Ante esta grave irregularidad, la patrulla procedió a formular las correspondientes denuncias y sanciones económicas al titular del vehículo infractor, el cual se enfrenta ahora a la inmovilización del coche y a multas que, por la vía administrativa, superan de forma conjunta los 1.700 euros.