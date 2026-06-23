Un accidente en Las Palmas de Gran Canaria destapa a un vehículo sin seguro ni ITV en la capital
La Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria intervino en la colisión entre un turismo y una moto que, afortunadamente, se saldó sin heridos
Un accidente de tráfico registrado en la calle Más de Gaminde, en pleno centro de Las Palmas de Gran Canaria, se ha saldado este martes sin heridos, pero con importantes sanciones administrativas para uno de los implicados.
Hasta el lugar del suceso se desplazaron de inmediato unidades de la Policía Local de la zona Puerto tras ser alertadas de una colisión entre un turismo y una motocicleta. Tras asegurar la zona y asistir a los conductores, los agentes confirmaron que, a pesar de lo aparatoso del choque, no hubo que lamentar daños personales de ningún tipo.
Sin documentación en regla en el momento del choque
La sorpresa para las fuerzas de seguridad llegó al proceder al control rutinario de la documentación de los vehículos implicados. Los agentes del distrito Puerto comprobaron que uno de los automóviles carecía tanto de seguro obligatorio de accidentes como de la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) en vigor.
Ante esta grave irregularidad, la patrulla procedió a formular las correspondientes denuncias y sanciones económicas al titular del vehículo infractor, el cual se enfrenta ahora a la inmovilización del coche y a multas que, por la vía administrativa, superan de forma conjunta los 1.700 euros.
- Un turista muere tras un violento robo en Canarias
- Miguel Ángel Ramírez, presidente de la UD Las Palmas, suelta las bombas: Jesé renueva, compra a Miyashiro, firma a Sergio Ruiz y espera retener a Pedrola
- De la Barrera toma el timón de la UD Las Palmas: 'fútbol gourmet' y la última bala de Helguera
- El chiringuito de Gran Canaria donde el triunfa el pescado fresco y la cocina canaria: un clásico frente al mar perfecto para disfrutar en verano
- La Ley de Propiedad Horizontal lo confirma: colgar la bandera de España en el balcón durante el mundiual puede acarrear multas para los propietarios de hasta 3.000 euros
- Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria 2027: la Gran Cabalgata y el Entierro de la Sardina se celebrarán en fines de semana diferentes
- Un menor se tira al mar del Puerto de Las Palmas de Gran Canaria para intentar escapar de la Policía Canaria
- De la Barrera sube el volumen de la UD Las Palmas: 'Quiero rock and roll en ataque y lo vamos a pasar bien