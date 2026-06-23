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Buscan en Las Palmas de Gran Canaria a un joven desaparecido

El joven figura como desaparecido desde el 22 de junio y la Policía Nacional pide colaboración ciudadana para localizarlo

¿Cómo actuar para facilitar la búsqueda de desaparecido?

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Bruno Betancor

Las autoridades buscan a Jason Jamal M. U., un joven de 22 años desaparecido en Las Palmas de Gran Canaria desde el pasado 22 de junio de 2026. La alerta ha sido difundida por el Centro Nacional de Personas Desaparecidas, que solicita colaboración ciudadana para aportar cualquier información que pueda ayudar a encontrarlo.

Según la ficha oficial, Jason Jamal mide 1,95 metros, tiene los ojos marrones y el pelo castaño. Cualquier dato sobre su paradero puede comunicarse a la Policía Nacional a través del 091.

Una desaparición notificada en la capital grancanaria

La desaparición de Jason Jamal M. U. se produjo el 22 de junio de 2026 en Las Palmas de Gran Canaria, según el aviso difundido por el Centro Nacional de Personas Desaparecidas.

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El joven tenía 22 años en el momento de su desaparición. En la ficha oficial no constan datos sobre su constitución física ni sobre el tipo o longitud de su pelo.

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