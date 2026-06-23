Un incendio arrasa residuos y estructuras en una parcela de San Antonio, Telde

Un incendio declarado este martes en una parcela del sector de San Antonio, en el municipio grancanario de Telde, movilizó a bomberos, voluntarios de Protección Civil, Policía Local y una ambulancia del Servicio de Urgencias Canario (SUC).

El fuego se originó en una finca situada en la calle Alto de Los Leones, donde había edificaciones precarias y una importante acumulación de residuos, restos de madera, chapas metálicas, enseres y otros materiales combustibles, tal y como avanzó TeldeActualidad.

La intensidad de las llamas generó una columna de humo negro visible desde distintos puntos del municipio, lo que provocó preocupación entre los vecinos de la zona. Fueron residentes del entorno quienes alertaron a los servicios de emergencia tras detectar las llamas y la humareda procedente de la parcela.

Bomberos de Telde y Protección Civil actuaron en la zona

Efectivos del parque zonal de Bomberos de Telde se desplazaron hasta el lugar para intervenir en la extinción. También participaron voluntarios de Protección Civil, además de agentes de la Policía Local y recursos sanitarios preventivos.

Los equipos de emergencia desplegaron varias líneas de agua para atacar los focos activos y evitar que el fuego se propagara a otras partes del recinto.

La presencia de materiales inflamables y la distribución irregular de la finca complicaron las tareas de extinción. En el interior había pasillos estrechos, vehículos, cobertizos, zonas de cultivo y almacenes improvisados.

Las llamas afectaron a cobertizos y materiales almacenados

El incendio alcanzó varias construcciones ligeras ubicadas dentro de la parcela. Las llamas dañaron estructuras de chapa y madera, además de consumir numerosos residuos y enseres almacenados al aire libre.

La acumulación de materiales de desecho favoreció la generación de una humareda densa, especialmente visible por el color negro del humo.

Los bomberos trabajaron para contener el avance del fuego dentro de la propia finca y evitar que alcanzara otros puntos cercanos. La actuación se mantuvo durante varias horas para apagar los focos y reducir el riesgo de reactivaciones.

Una columna de humo visible desde varios puntos

La imagen más llamativa del incendio fue la gran nube de humo que se elevó sobre San Antonio.

La columna negra se pudo observar desde diferentes zonas de Telde y llamó la atención de numerosos residentes, que siguieron la evolución del incendio mientras los equipos de emergencia trabajaban en la parcela.

El humo se extendió por parte del entorno mientras los efectivos actuaban sobre los materiales afectados. En este tipo de incendios, la presencia de plásticos, maderas tratadas, enseres y otros residuos puede hacer que la combustión genere una humareda más intensa y molesta para la población próxima.

Sin constancia de heridos

Por el momento, no consta que el incendio haya provocado daños personales.

La presencia de una ambulancia del SUC formó parte del dispositivo preventivo desplegado en la zona. Los servicios de emergencia permanecieron en el lugar mientras se desarrollaban las labores de extinción.

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Las causas que originaron el fuego no han trascendido y deberán ser objeto de investigación.