La Guardia Civil refuerza los controles de seguridad en los espectáculos pirotécnicos de San Juan en Gran Canaria

La Guardia Civil ha llevado a cabo una serie de inspecciones en los espectáculos pirotécnicos organizados con motivo de las celebraciones de San Juan en Gran Canaria, una actuación orientada a garantizar la seguridad de los asistentes y el cumplimiento de la normativa vigente en materia de explosivos y fuegos artificiales.

Los controles fueron realizados por especialistas de la Intervención de Armas y Explosivos (IAE) de la Comandancia de Las Palmas, unidad encargada de supervisar este tipo de actividades cuando implican el uso de material pirotécnico. Durante la presente edición de las fiestas de San Juan, las inspecciones se desarrollaron en los municipios de Arucas y Las Palmas de Gran Canaria, donde estaban previstos distintos espectáculos de fuegos artificiales.

Control de la seguridad antes y durante los espectáculos

La labor de la Guardia Civil no se limita al momento en que se dispara la pirotecnia. Los agentes realizan verificaciones previas, supervisan el montaje de los dispositivos y mantienen controles durante el desarrollo de los eventos para comprobar que se respetan todas las medidas de seguridad exigidas por la legislación.

La Guardia Civil refuerza la vigilancia en Gran Canaria por los espectáculos pirotécnicos por San Juan / Guardia Civil

Entre los aspectos revisados se encuentran las distancias de seguridad respecto al público, la delimitación de los perímetros de protección, la correcta instalación de los sistemas de prevención y extinción de incendios y la gestión adecuada del material defectuoso o de aquellos artículos que no llegan a detonarse durante el espectáculo.

Asimismo, los especialistas verifican que los productos utilizados cuentan con la documentación correspondiente y cumplen los requisitos establecidos por la normativa. También se revisa la trazabilidad de los artículos pirotécnicos empleados, los calibres autorizados y la acreditación profesional de las personas responsables de la ejecución del espectáculo.

Requisitos obligatorios para los eventos pirotécnicos

La celebración de espectáculos pirotécnicos en fiestas patronales y otros eventos multitudinarios está regulada por el Reglamento de Artículos Pirotécnicos y Cartuchería, que establece diferentes obligaciones en función de las características de cada actividad.

En determinados casos, los organizadores deben presentar previamente un plan de seguridad detallado en el que se analicen los riesgos y se definan las medidas preventivas. Además, los espectáculos deben ser ejecutados por empresas especializadas y personal debidamente acreditado para manipular y utilizar este tipo de material.

La Guardia Civil refuerza la vigilancia en Gran Canaria por los espectáculos pirotécnicos por San Juan / Guardia Civil

La normativa también contempla restricciones específicas relacionadas con la proximidad de viviendas, edificios públicos, centros educativos, estaciones de servicio y otras infraestructuras consideradas sensibles, con el objetivo de minimizar cualquier riesgo para la población.

La importancia de la prevención en las fiestas populares

Las celebraciones de San Juan son una de las festividades más populares del calendario canario y congregan cada año a miles de personas en playas, plazas y espacios públicos. En este contexto, la supervisión de los espectáculos pirotécnicos resulta fundamental para prevenir incidentes y garantizar que las actividades se desarrollen con normalidad.

Las inspecciones buscan garantizar la seguridad en los eventos y minimizar al máximo los riesgos asociados a los espectáculos pirotécnicos

La actuación de la Guardia Civil busca reforzar la seguridad ciudadana mediante controles técnicos especializados que permitan detectar posibles incumplimientos antes de que puedan generar situaciones de riesgo.

Otras funciones de la Intervención de Armas y Explosivos

Además de supervisar los espectáculos de fuegos artificiales, las unidades de Intervención de Armas y Explosivos desarrollan una amplia actividad relacionada con el control y la gestión de armas, municiones y explosivos.

Entre sus competencias se encuentra la tramitación de solicitudes para la obtención de licencias de armas, la comprobación de los requisitos exigidos por la legislación, la organización de las pruebas de capacitación necesarias y la posterior resolución de los expedientes.

Estas unidades también realizan inspecciones en campos de tiro, controles sobre consumidores habituales de explosivos y otras actuaciones destinadas a verificar el cumplimiento de la normativa vigente. Su trabajo forma parte de las funciones de prevención y control que la Guardia Civil desarrolla en todo el territorio nacional para garantizar la seguridad y el correcto uso de materiales considerados especialmente sensibles.