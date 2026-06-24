Intensa jornada para los bomberos de Lanzarote durante las celebraciones de San Juan 2026

Los bomberos del Consorcio de Seguridad y Emergencias de Lanzarote y La Graciosa protagonizaron una intensa jornada de trabajo este martes durante la celebración de San Juan, una de las fechas con mayor actividad para los servicios de emergencia debido a la realización de hogueras y actos festivos en distintos puntos de la isla.

A lo largo del 23 de junio, los efectivos atendieron cerca de una decena de incidencias en los municipios de Arrecife, San Bartolomé, Tías y Yaiza, relacionadas con labores preventivas e incendios y otras emergencias.

Preventivos en las principales hogueras de San Juan

Entre los servicios programados destacaron los dispositivos preventivos desplegados desde las 16:30 horas en las hogueras organizadas en Haría, la playa de El Reducto, en Arrecife, y Playa Honda, en el municipio de San Bartolomé.

Estos operativos tienen como objetivo garantizar la seguridad de los asistentes y actuar con rapidez ante cualquier incidente derivado de la celebración.

Incendios durante la jornada de la noche de San Juan

La actividad comenzó a primera hora de la tarde con la intervención en un incendio de residuos en la calle Sitio de Cabrerón, en Arrecife, que generó una importante columna de humo negro.

Según la información facilitada por el Consorcio, que fue alertado el fuego a las 13.15 horas del martes, el incendio afectó a una acumulación de basura compuesta por neumáticos, maderas, plásticos y otros materiales combustibles. La combustión de este tipo de residuos provocó una intensa emisión de humo negro que podía observarse desde distintos puntos de la capital lanzaroteña.

Vehículos de bomberos del Consorcio de Seguridad y Emergencias de Lanzarote y La Graciosa / La Provincia

Los bomberos iniciaron las labores de extinción utilizando agua para sofocar las llamas. Sin embargo, debido al volumen y características de los materiales afectados, fue necesario solicitar el apoyo de una pala mecánica para remover los restos y garantizar la completa extinción del incendio.

Tras finalizar las tareas de enfriamiento y comprobación de la zona, los efectivos dieron por concluida la intervención y regresaron a su base. No se ha informado de daños personales relacionados con este incidente.

Actuaciones en Tías, San Bartolomé y Yaiza

Además, los bomberos actuaron ante un hidrante abierto en las inmediaciones del centro comercial Biosfera Plaza, en Puerto del Carmen, municipio de Tías. También tuvieron que desplazarse para atender varios incendios registrados en diferentes puntos de la isla.

Entre ellos figuran un incendio en la calle Virgen de la Paloma, en Arrecife; otro en la calle Montaña Tremesana número 12, en Yaiza; y dos fuegos que afectaron a contenedores de residuos en la capital lanzaroteña, concretamente en la calle La Joaquina y en la calle León y Castillo.

La última intervención destacada de la jornada se produjo a las 23:45 horas en la zona de Virginia Park, en Playa Blanca, donde ardieron varias tuberías de PVC, lo que obligó a la movilización de efectivos del Parque Sur.