Cuatro heridos al chocar tres coches en Lanzarote
Una mujer fue trasladada con un traumatismo torácico moderado al Hospital Doctor José Molina Orosa tras el accidente registrado este jueves en Lanzarote
Cuatro personas resultaron heridas este jueves tras la colisión de tres vehículos en la carretera LZ-2, a su paso por el municipio de Yaiza, en Lanzarote. Una de las afectadas sufrió un traumatismo en el tórax de carácter moderado, según la valoración inicial del Servicio de Urgencias Canario.
El accidente se produjo a las 10:34 horas de este 25 de junio de 2026. Tras recibir la alerta, el CECOES 1-1-2 del Gobierno de Canarias activó varios recursos de emergencia para atender a los heridos y asegurar la zona del siniestro.
La persona más afectada fue una mujer que presentó, en el momento inicial de la asistencia, un traumatismo torácico de carácter moderado, salvo complicaciones. Fue trasladada en una ambulancia medicalizada del SUC al Hospital Doctor José Molina Orosa.
Los otros tres heridos fueron evacuados al mismo centro hospitalario en ambulancias de soporte vital básico.
Tres heridos leves trasladados al hospital
Entre los afectados leves se encuentran dos varones con cervicalgia y una mujer con policontusiones. Todos fueron valorados en el lugar por el personal sanitario del SUC antes de ser trasladados al hospital de referencia de Lanzarote.
El despliegue sanitario incluyó una ambulancia medicalizada y dos ambulancias de soporte vital básico.
Bomberos y Guardia Civil intervinieron en la zona
Además del Servicio de Urgencias Canario, el 1-1-2 activó al Consorcio de Seguridad, Emergencias, Salvamento, Prevención y Extinción de Incendios de Lanzarote y a la Guardia Civil.
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