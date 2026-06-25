Ingresa en prisión un ladrón por robos con violencia en varios negocios y una estafa en Vecindario: la cojera fue determinante para su detención

La Guardia Civil ha detenido en Vecindario a un hombre como presunto autor de dos delitos de robo con violencia e intimidación, un delito de hurto y un delito de estafa, tras una investigación desarrollada por agentes de la Unidad de Investigación del puesto principal de la localidad, ha informado este jueves la Benemérita.

Las pesquisas comenzaron a finales de mayo de 2026 después de que varias víctimas denunciaran distintos hechos ocurridos en establecimientos comerciales del municipio. Aunque inicialmente parecían sucesos aislados, el trabajo policial permitió detectar elementos comunes que apuntaban a un mismo sospechoso.

Uno de los casos investigados tuvo su origen en la sustracción de una cartera en un comercio de la localidad. Según la denuncia presentada por la víctima, el autor aprovechó un descuido para apoderarse de la documentación personal, dinero en efectivo y varias tarjetas bancarias.

Posteriormente, se detectaron movimientos económicos no autorizados realizados con una de las tarjetas sustraídas. Las operaciones fraudulentas ascendieron a varios cientos de euros, lo que añadió un presunto delito de estafa a la investigación.

Dos robos con violencia en establecimientos comerciales

La investigación también permitió relacionar el hurto con otros dos episodios ocurridos durante el mismo periodo.

Horas antes del robo de la cartera, un individuo accedió a un establecimiento de alimentación de Vecindario simulando ser un cliente. Una vez dentro, presuntamente amenazó a una trabajadora con lo que parecía ser un arma de fuego para apoderarse del dinero de la caja registradora.

Tras conseguir el botín, abandonó rápidamente el lugar utilizando un vehículo de movilidad personal para huir de la zona.

La investigación permitió vincular tres hechos delictivos gracias al análisis de cámaras, testimonios y un rasgo físico determinante del autor

Días más tarde se produjo un segundo robo con violencia en un local de ocio. En esta ocasión, el autor habría empleado un arma blanca para intimidar a una empleada y obligarla a entregar la recaudación existente en la caja.

Según la información facilitada por la Guardia Civil, la víctima sufrió una situación de gran tensión emocional. Parte de los hechos incluso fueron presenciados en tiempo real por otra persona a través de una videollamada que se encontraba activa en ese momento.

Las cámaras y la cojera fueron determinantes

Ante la posibilidad de que los distintos delitos estuvieran relacionados, los investigadores iniciaron un exhaustivo análisis criminal.

Los agentes revisaron numerosas grabaciones de videovigilancia, recopilaron testimonios y tomaron declaración tanto a víctimas como a posibles testigos. A medida que avanzaba la investigación comenzaron a aparecer coincidencias relevantes.

Entre los elementos analizados figuraban la elección de establecimientos con escasa presencia de personal, la actuación en momentos de baja afluencia de clientes y la utilización de un medio de huida con características similares en distintos hechos.

Sin embargo, uno de los aspectos que terminó resultando decisivo fue la identificación de una característica física muy concreta del sospechoso: una cojera apreciable durante sus desplazamientos.

Ese rasgo, unido a la descripción de la ropa utilizada y a otros indicios recopilados durante la investigación, permitió a los agentes concentrar sus esfuerzos sobre una misma persona y establecer una conexión entre los diferentes delitos denunciados.

Vigilancias y colaboración ciudadana

La Guardia Civil destacó igualmente la importancia de la colaboración ciudadana y de las gestiones realizadas con distintos establecimientos de la zona.

La información obtenida permitió reconstruir parte de los movimientos del sospechoso y centrar la investigación en una zona concreta de Vecindario donde se creía que podía residir o frecuentar habitualmente.

Los agentes llevaron a cabo labores de vigilancia discreta y seguimiento, una actuación que se complementó con la elaboración de composiciones fotográficas para facilitar la identificación del presunto autor.

Dos de las víctimas realizaron reconocimientos positivos, un elemento que reforzó los indicios acumulados durante las semanas de investigación.

Localización y detención del sospechoso

Una vez identificado el presunto responsable, la Guardia Civil emitió un señalamiento policial de búsqueda, detención y personación que fue compartido con otros cuerpos policiales.

Además, se trasladó información detallada a patrullas de seguridad ciudadana y a efectivos de la Policía Local para facilitar su localización. Entre los datos distribuidos figuraban las características físicas del sospechoso, el modus operandi empleado y la descripción del vehículo utilizado en las huidas.

Finalmente, el pasado 7 de junio de 2026, agentes de la Policía Local localizaron al hombre en la vía pública mientras circulaba en un vehículo cuyas características coincidían con las observadas durante la investigación.

Tras su identificación fue detenido e informado de los hechos que se le atribuyen y de los derechos que le asisten como investigado.

Ingreso en prisión por orden judicial

Las diligencias instruidas fueron remitidas posteriormente a la autoridad judicial competente.

Tras pasar a disposición de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia que se encontraba de guardia, la autoridad judicial acordó el ingreso en prisión del detenido mientras continúa la tramitación del procedimiento.

Los delitos cometidos mediante violencia o intimidación suelen generar una importante preocupación social, especialmente cuando afectan a trabajadores de pequeños comercios y negocios de proximidad.

Además de las pérdidas económicas, este tipo de situaciones puede provocar secuelas psicológicas en las víctimas, incluyendo episodios de ansiedad, miedo o inseguridad que pueden prolongarse en el tiempo.

Desde el punto de vista económico, los robos también afectan a la actividad diaria de los establecimientos y repercuten en la percepción de seguridad de vecinos y comerciantes. Por ello, las fuerzas y cuerpos de seguridad mantienen estrategias específicas de prevención e investigación para combatir este tipo de conductas y reforzar la protección de la ciudadanía.