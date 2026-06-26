El acusado del homicidio de un turista británico en Tenerife y uno de sus compinches tenían antecedentes por delitos violentos
Investigadores de la Policía Nacional localizaron en el barrio de El Fraile, en Arona, a dos de los tres implicados en el robo a la víctima
El presunto autor material de la muerte violenta de un turista de nacionalidad británica de avanzada edad durante un robo con violencia ocurrido la semana pasada en Tenerife ingresó en prisión provisional, comunicada y sin fianza en la jornada de ayer.
El acusado, de nacionalidad senegalesa y de 34 años, y uno de sus compinches tenían ya antecedentes por otros hechos de carácter violento.
La jueza que se encuentra en funciones de Guardia estos días en el Tribunal de Instancia de Arona le atribuye por el suceso ocurrido el pasado 17 de junio en la localidad de Los Cristianos (Arona) los delitos de homicidio del varón de 88 años, en concurso con otro de lesiones leves por las heridas causadas a la esposa del anterior, de 79, así como un tercero por tentativa de robo con violencia por el procedimiento del tirón.
Los dos compinches
El envío a la cárcel del principal acusado lo acordó la autoridad judicial a raíz de la información que le trasladaron los agentes del Grupo de Personas de la Policía Nacional de la Comisaría del Sur de Tenerife, que llevaron a cabo la investigación del suceso, y después de que los tres apresados por los hechos fueran puestos a disposición judicial.
Los otros dos detenidos por dicho equipo de la Policía Judicial fueron un joven de 20 años de edad, de nacionalidad venezolana, así como otro hombre, de 36 años y de origen cubano.
A ambos implicados, la jueza les atribuye un delito de complicidad o de cooperación necesaria en el intento de robo con violencia. Estos quedaron en libertad provisional a la espera de juicio, según informó el Gabinete de Comunicación del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC).
Y supuestamente el joven venezolano tendrá que presentarse de forma periódica en el Juzgado para firmar (apud acta).
En El Fraile
A tenor de la resolución judicial, el hombre senegalés se dirigió a cometer un tirón al matrimonio británico, que se resistió al robo, y, durante el forcejeo, el ladrón empujó al turista, que cayó al suelo y sufrió un fuerte traumatismo en la cabeza.
Mientras tanto, los dos ciudadanos latinoamericanos esperaban al subsahariano en un coche para escapar a toda velocidad. El africano y el venezolano fueron apresados en El Fraile, el barrio de Arona donde tienen su domicilio.
Tanto al presunto autor material del homicidio como al joven venezolano les constan antecedentes policiales por diversos tirones cometidos con anterioridad.
Fallecimiento en el hospital
El robo con violencia y la agresión al ciudadano británico identificado como Ray se produjo durante la tarde del miércoles 17 de junio en las proximidades del complejo de apartamentos Victoria Court II, en la calle Asomada del Morisco.
Tras sufrir la grave lesión en la cabeza, el turista entró en parada cardiorrespiratoria. Pero, minutos después, personal sanitario de una ambulancia consiguió recuperarlo con tareas de reanimación cardiopulmonar básicas y avanzadas.
El afectado ingresó en estado grave en un centro hospitalario, pero dos días después falleció. Las labores de investigación efectuadas por el Grupo de Personas de la Brigada de Policía Judicial permitió la identificación, localización y arresto de los tres implicados en las citadas infracciones penales.
Fuente: El Día - La Opinión de Tenerife
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