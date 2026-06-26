Detenido en el Aeropuerto de Fuerteventura un pasajero con dos kilos de hachís y una orden judicial de búsqueda

La Guardia Civil ha detenido en el Aeropuerto de Fuerteventura a un hombre de 42 años como presunto autor de un delito contra la salud pública por tráfico de drogas al llevar consigo dos kilos de hachís. Además, durante la actuación, los agentes comprobaron que sobre el detenido pesaba una requisitoria judicial de búsqueda, detención y personación emitida por la autoridad judicial competente.

La intervención se produjo en el marco de los controles habituales que desarrolla la Guardia Civil en las infraestructuras de transporte de la isla, bajo la dependencia funcional de la Administración de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria, con el objetivo de reforzar la seguridad y prevenir actividades delictivas.

La identificación reveló una orden judicial pendiente

Según ha informado la Guardia Civil, los agentes identificaron al pasajero durante uno de los dispositivos de verificación de viajeros que se realizan de forma periódica en el aeropuerto.

Al comprobar sus datos en las bases policiales, detectaron que tenía una requisitoria judicial en vigor, por lo que iniciaron las actuaciones correspondientes para proceder a su detención.

Dos kilos de hachís

Durante la intervención, los guardias civiles realizaron un registro superficial de seguridad en el que localizaron varios envoltorios entre las pertenencias del pasajero.

Tras efectuar el pesaje y una primera comprobación de la sustancia, los agentes determinaron que se trataba, presuntamente, de hachís, con un peso aproximado de dos kilogramos.

Ante estos hechos, el hombre fue detenido como presunto responsable de un delito contra la salud pública por tráfico de drogas.

El detenido quedó a disposición judicial

Una vez finalizadas las diligencias, el arrestado quedó a disposición de la autoridad judicial tanto por el presunto delito relacionado con el tráfico de drogas como por la orden de búsqueda, detención y personación que permanecía activa.

La Guardia Civil recuerda que los controles preventivos en puertos y aeropuertos forman parte de los dispositivos habituales para garantizar la seguridad ciudadana, combatir el tráfico de sustancias estupefacientes y detectar a personas reclamadas por la Justicia.