Identificados cinco menores por una agresión grupal a otro joven en Fuerteventura y la difusión del vídeo en redes sociales

La Policía Nacional ha identificado en Puerto del Rosario (Fuerteventura) a cinco menores de edad como presuntos responsables de una agresión grupal contra otro menor y de la posterior difusión de las imágenes del ataque a través de aplicaciones de mensajería y redes sociales, ha informado el cuerpo este viernes.

La investigación concluyó con el envío del correspondiente atestado a la Fiscalía de Menores de Las Palmas, al apreciarse indicios de varios delitos.

La investigación comenzó tras la denuncia de la familia

Las pesquisas policiales se iniciaron después de que los familiares del menor agredido denunciaran los hechos ante la Policía Nacional. Según la información facilitada por los agentes, la víctima sufrió una agresión en la vía pública que le provocó lesiones de carácter leve, por las que tuvo que recibir asistencia sanitaria.

A partir de esa denuncia, los investigadores desarrollaron diferentes actuaciones para esclarecer lo ocurrido e identificar a las personas presuntamente implicadas.

Los presuntos implicados se desplazaron desde otro municipio

Durante la investigación, la Policía Nacional determinó que varios de los menores investigados se habían desplazado desde otro municipio hasta las inmediaciones del domicilio de la víctima.

Posteriormente, el menor fue abordado en la vía pública por un grupo de jóvenes. Según las diligencias practicadas y el análisis del material audiovisual obtenido durante la investigación, la víctima habría sufrido una agresión física mientras otros integrantes del grupo participaban activamente en los hechos o contribuían a generar una situación de intimidación.

El atestado policial ha sido remitido a la Fiscalía de Menores al apreciarse indicios de delitos de lesiones, contra la intimidad y contra la integridad moral

Los agentes también comprobaron que uno de los presentes grabó la agresión con un teléfono móvil.

La difusión del vídeo agravó el perjuicio sufrido por la víctima

La investigación permitió constatar que las imágenes fueron compartidas posteriormente en distintos grupos de mensajería instantánea y redes sociales.

Para los investigadores, esta difusión incrementó el alcance del episodio violento y amplificó el daño causado al menor, al extender las imágenes más allá del momento de la agresión.

La Policía recuerda que la grabación y difusión de este tipo de contenidos, especialmente cuando afectan a menores de edad, puede tener consecuencias penales para quienes participan en estas conductas.

La víctima sufrió también un importante impacto emocional

Además de las lesiones físicas, las actuaciones policiales reflejan que el menor experimentó un notable impacto psicológico tras lo sucedido.

Según la investigación, la víctima sufrió una situación de temor y ansiedad que afectó a su vida diaria y a sus relaciones sociales, unas consecuencias que los investigadores también han tenido en cuenta durante la instrucción de las diligencias.

El caso ha sido remitido a la Fiscalía de Menores

Una vez concluidas las actuaciones policiales, la Policía Nacional remitió el atestado a la Fiscalía de Menores de Las Palmas, al considerar que existen indicios de posibles delitos de lesiones, contra la intimidad y contra la integridad moral.

Será ahora la autoridad judicial competente la encargada de continuar con la tramitación del procedimiento conforme a la legislación aplicable a menores de edad.

La Policía Nacional insiste en denunciar cualquier caso de violencia o acoso

Con motivo de este caso, la Policía Nacional ha recordado la importancia de comunicar de forma inmediata cualquier episodio de violencia, intimidación o acoso, tanto si se produce de manera presencial como a través de medios digitales.

El cuerpo policial subraya que denunciar este tipo de situaciones facilita la protección de las víctimas y contribuye a evitar que conductas como las agresiones grabadas y difundidas por internet lleguen a normalizarse entre los más jóvenes.

Asimismo, recuerda que compartir imágenes de agresiones puede acarrear responsabilidades legales, especialmente cuando las víctimas son menores de edad, por lo que hace un llamamiento a la responsabilidad en el uso de teléfonos móviles y redes sociales.