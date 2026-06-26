Un incendio calcina un invernadero en la azotea de una casa de Vecindario

Un incendio calcinó este jueves un invernadero instalado en la azotea de una vivienda de Vecindario, en el municipio grancanario de Santa Lucía de Tirajana. El fuego afectó a una estructura de unos 15 metros cuadrados y se saldó únicamente con daños materiales.

El suceso se produjo en una vivienda situada en la calle Victoria, número 21, hasta donde se desplazaron los servicios de emergencia tras recibir el aviso. A la llegada de los efectivos, las llamas ya habían consumido por completo la instalación ubicada en la parte alta del inmueble.

El incendio afectó de lleno al invernadero situado en la azotea de la casa. Según la información facilitada por los servicios de emergencia, la estructura tenía una superficie aproximada de 15 metros cuadrados.

Los bomberos intervinieron para sofocar por completo las llamas y revisar la zona afectada. Su actuación permitió asegurar el inmueble y evitar que pudieran generarse nuevos focos tras la extinción inicial.

Policía Local y Guardia Civil participaron en el operativo

Además de los bomberos, en el dispositivo también participaron agentes de la Policía Local y de la Guardia Civil. Ambos cuerpos colaboraron en las labores de seguridad mientras se desarrollaba la intervención en la calle Victoria.

La presencia de los agentes permitió ordenar la zona y facilitar el trabajo de los servicios de emergencia durante la extinción del fuego.

Sin heridos y solo daños materiales

El incendio quedó completamente extinguido a las 14:50 horas. Pese a la aparatosidad del fuego en la azotea, no hubo personas afectadas ni fue necesario lamentar heridos.

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El balance final se limita a daños materiales en la estructura del invernadero, que quedó totalmente calcinada.