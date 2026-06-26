Muere un hombre de 87 años tras quedar atrapado bajo un furgón en Agüimes

Un hombre de 87 años falleció este viernes tras quedar atrapado bajo un furgón en la avenida Parque Central, en el municipio de Agüimes.

El incidente se produjo sobre las 10.59 horas, cuando la sala operativa del Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 1 1 2 del Gobierno de Canarias recibió un aviso en el que se alertaba de que una persona había quedado atrapada bajo un vehículo al intentar detenerlo en la citada vía.

Según las primeras hipótesis, el furgón pudo sufrir un problema en el freno de mano, lo que habría provocado el accidente, aunque las circunstancias están siendo investigadas.

El Centro Coordinador activó de inmediato los recursos de emergencia necesarios, entre ellos una ambulancia de soporte vital básico y una ambulancia medicalizada del Servicio de Urgencias Canario (SUC), Bomberos de Las Palmas de Gran Canaria, Policía Local y Policía Nacional.

Los bomberos se encargaron de liberar al afectado de los bajos del furgón para que pudiera recibir asistencia sanitaria. Sin embargo, el personal del SUC solo pudo confirmar su fallecimiento, debido a la gravedad de las lesiones que presentaba.

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Efectivos policiales asumieron la investigación e instruyeron las diligencias correspondientes.