Detenido en el Sur de Gran Canaria por interrumpir durante meses misas y amenazar a los fieles de una parroquia

La Policía Nacional ha detenido en Maspalomas, en el municipio de San Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria), a un hombre como presunto autor de un delito contra la libertad de conciencia, los sentimientos religiosos y la libertad de culto, tras una investigación relacionada con varios incidentes registrados en una parroquia de la localidad, ha informado este sábado el cuerpo policial.

La actuación policial se inició después de que miembros de la comunidad parroquial y responsables del templo presentaran varias denuncias y comunicaran su preocupación por la presencia reiterada de una persona que acudía a las celebraciones religiosas con la intención, presuntamente, de impedir el normal desarrollo de las ceremonias.

Una conducta repetida desde septiembre de 2025

Según la información facilitada por la Policía Nacional, los episodios comenzaron en septiembre de 2025 y se prolongaron durante aproximadamente nueve meses.

La investigación permitió determinar que el sospechoso accedía con frecuencia al interior de la iglesia mientras se celebraban las misas. Una vez dentro, presuntamente alteraba el desarrollo de los actos religiosos mediante gritos, amenazas y expresiones dirigidas tanto a los fieles como a los responsables de la parroquia.

El arrestado interrumpía de forma reiterada las misas mediante gritos, insultos y amenazas, impidiendo el normal desarrollo de los actos de culto

Además, cuando se le solicitaba que abandonara el templo para que la celebración pudiera continuar con normalidad, el hombre respondía de manera hostil. De acuerdo con las pesquisas policiales, en esas situaciones llegaba a enfrentarse verbalmente con los presentes y pronunciaba insultos y amenazas directas.

Temor entre los asistentes a las celebraciones

La reiteración de estos incidentes provocó un clima de inquietud y temor entre los asistentes a las ceremonias religiosas, según recoge la investigación policial. Esta situación afectó al normal ejercicio del derecho fundamental a la libertad religiosa y al desarrollo de los actos de culto en el templo.

La investigación se inició tras varias denuncias presentadas por miembros de la comunidad religiosa y responsables del templo

Tras recopilar los indicios necesarios e identificar al presunto responsable, los agentes establecieron un dispositivo que permitió localizarlo y proceder a su detención.

El detenido quedó a disposición judicial

Una vez concluidas las diligencias policiales, el arrestado fue puesto a disposición de la autoridad judicial competente.

El juzgado acordó la adopción de diversas medidas cautelares, entre ellas una orden de alejamiento del templo donde, presuntamente, se produjeron los hechos investigados.