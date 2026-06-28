Una denuncia en Gran Canaria destapa al ciberdepredador sexual 'Juan' con más de 200 dispositivos con imágenes pedófilas de más de 20 menores

La Guardia Civil ha detenido en Alicante a un hombre investigado como presunto autor de 36 delitos contra la libertad sexual de menores de 16 años mediante prácticas de grooming, una modalidad delictiva que consiste en ganarse la confianza de niños y adolescentes a través de internet con fines de explotación sexual. La investigación, denominada 'operación Achillea', se inició a raíz de una denuncia presentada en 2024 por una víctima residente en la isla de Gran Canaria.

Las pesquisas desarrolladas por los agentes han permitido identificar, por el momento, a más de 20 víctimas especialmente vulnerables, algunas de ellas de tan solo ocho años de edad. Los menores afectados residen en distintos puntos de España y también en otros países.

Una denuncia en Gran Canaria dio origen a la investigación

La actuación comenzó después de que una víctima denunciara los hechos ante la Guardia Civil en Gran Canaria. A partir de esa información, los investigadores localizaron al sospechoso y llevaron a cabo un registro en su domicilio de Alicante.

Durante la intervención fueron incautados más de 200 dispositivos de almacenamiento, entre teléfonos móviles, ordenadores, discos duros externos y memorias USB. En conjunto, el material intervenido tenía capacidad para almacenar alrededor de 18.000 gigabytes de información.

El arrestado se hacía pasar por un menor de edad llamado 'Juan' para ganarse la confianza de las víctimas

El análisis forense de todos estos equipos fue asumido por el Equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil de Santa María de Guía, en Gran Canaria, que examinó durante meses el contenido digital almacenado.

Miles de archivos y más de una veintena de víctimas identificadas

Según ha informado la Guardia Civil, en los dispositivos intervenidos se localizaron una gran cantidad de imágenes y vídeos de contenido pedófilo.

El estudio de la información recuperada permitió identificar a más de una veintena de menores de 16 años que presuntamente fueron víctimas del investigado. No obstante, la investigación continúa abierta, por lo que no se descarta que puedan aparecer nuevos casos.

De acuerdo con las pesquisas, el arrestado habría mantenido esta actividad durante más de diez años, contactando con menores mediante aplicaciones de mensajería instantánea y redes sociales.

Detenido en Alicante un ciberdepredador sexual con más de 200 dispositivos de almacenamiento de imágenes pedófilas tras una denuncia en Gran Canaria / Guardia Civil

Así actuaba el presunto autor

Los investigadores sostienen que el detenido utilizaba técnicas de grooming, una forma de manipulación psicológica en la que el adulto establece una relación de confianza con un menor a través de internet para obtener imágenes o vídeos de carácter sexual o favorecer situaciones de abuso.

En este caso, el sospechoso presuntamente se hacía pasar por un menor utilizando el nombre de Juan. Tras mantener conversaciones durante largos periodos de tiempo, conseguía generar un vínculo de confianza con las víctimas. En algunos casos, incluso llegaba a simular una relación sentimental para reforzar esa dependencia emocional.

Se han encontrado dispositivos de almacenamiento con 18.000 Gigabytes de capacidad con imágenes íntimas de menores

Una vez consolidada esa relación, solicitaba a los menores que se fotografiaran o grabaran realizando actos de naturaleza sexual y le enviaran posteriormente esos archivos. Según la investigación, todo ese material era almacenado por el acusado para su consumo personal, formando una colección privada.

El juez decreta su ingreso en prisión

Como resultado de la operación, la Guardia Civil procedió a la detención del presunto responsable, natural de Alicante.

Tras ser puesto a disposición judicial, la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Santa María de Guía acordó su ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza, mientras continúan las diligencias judiciales.

Cómo prevenir el grooming

La Guardia Civil recuerda la importancia de adoptar medidas de prevención para reducir los riesgos a los que pueden estar expuestos los menores en internet.

Entre las principales recomendaciones destacan:

Mantener los perfiles de redes sociales configurados como privados y no aceptar solicitudes de personas desconocidas, aunque tengan contactos en común.

y no aceptar solicitudes de personas desconocidas, aunque tengan contactos en común. Evitar publicar información personal , como la ubicación habitual, el nombre del centro educativo o números de teléfono en perfiles públicos.

, como la ubicación habitual, el nombre del centro educativo o números de teléfono en perfiles públicos. Favorecer la supervisión parental de la actividad digital de los menores y mantener una comunicación abierta para que puedan informar con confianza si reciben mensajes o propuestas que les resulten incómodos o sospechosos.

Las autoridades insisten en que la detección temprana y la denuncia son fundamentales para perseguir este tipo de delitos y proteger a los menores frente a la explotación sexual en el entorno digital.