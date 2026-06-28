Detenido un hombre de 63 años por un apuñalamiento en una vivienda de Telde

La Policía Nacional investiga un apuñalamiento ocurrido en una vivienda de San José de Las Longueras, en Telde. Un hombre de 48 años resultó herido y el presunto agresor, de 63 años, fue detenido.

La agresión, según ha avanzado Telde Actualidad, se produjo presuntamente en el transcurso de una pelea en el interior de una vivienda y dejó un herido que tuvo que ser trasladado al hospital.

Según la información facilitada por el cuerpo policial, los hechos ocurrieron alrededor de las 17:45 horas, cuando se originó una discusión entre dos hombres que acabó con el supuesto ataque con un arma blanca.

La víctima logró salir de la vivienda para pedir ayuda

Tras la agresión, el hombre herido, de 48 años, consiguió abandonar el inmueble por sus propios medios. Durante su huida, relata el citado diario digital, dejó un reguero de sangre en la vía pública hasta que pudo ser localizado por los servicios de emergencia, que le prestaron una primera asistencia sanitaria.

Posteriormente fue evacuado en ambulancia al Hospital Universitario Insular de Gran Canaria, donde permanece ingresado. De acuerdo con la información facilitada por la Policía Nacional, su estado no reviste gravedad.

La investigación permitió identificar a los implicados

Las primeras pesquisas desarrolladas por los agentes permitieron identificar tanto a la víctima como al presunto autor de los hechos. El supuesto agresor fue detenido poco después del incidente y permanece bajo custodia policial.

Está previsto que el arrestado pase a disposición judicial en las próximas horas, mientras continúa la investigación para esclarecer las circunstancias en las que se produjo la pelea y determinar el desarrollo exacto de los acontecimientos.

La Policía Nacional mantiene abiertas las diligencias para completar la investigación.