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Herido un motorista de carácter grave tras sufrir una caída e impactar contra un muro en Gran Canaria

El varón, de 25 años, fue trasladado en helicóptero medicalizado al Hospital Insular

El SUC traslada a un motorista grave tras una caída en Ingenio

El SUC traslada a un motorista grave tras una caída en Ingenio

112 Canarias

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Un motorista de 25 años ha resultado herido de carácter grave este domingo tras sufrir una caída en la GC-103, en la subida a Guayadeque, en el municipio grancanario de Ingenio. El incidente se produjo a las 16.08 horas, cuando el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112 del Gobierno de Canarias recibió una alerta en la que se informaba de la caída de un motorista que había impactado contra un muro. Según la valoración inicial del Servicio de Urgencias Canario (SUC), el afectado presentaba politraumatismos de carácter grave en el momento de la asistencia. El varón fue trasladado en helicóptero medicalizado al Hospital Universitario Insular de Gran Canaria.

Ante la gravedad de la alerta, en la que desde el primer momento se indicaba que el motorista se encontraba grave e inconsciente, el coordinador sanitario del SUC activó una ambulancia de soporte vital básico y una ambulancia sanitarizada por su cercanía al lugar del incidente, además de una ambulancia medicalizada y el helicóptero medicalizado.

El personal sanitario del SUC valoró al herido y comenzó la asistencia hasta la llegada de la aeronave sanitaria, que pudo tomar tierra en las inmediaciones del accidente. Después, los equipos de las ambulancias y del helicóptero medicalizado estabilizaron al afectado para su traslado aéreo al centro hospitalario.

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En el operativo intervinieron también efectivos del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria, que colaboraron con los recursos sanitarios y aseguraron la zona para la toma segura del helicóptero, así como Policía Local, Protección Civil y Guardia Civil. Los servicios policiales instruyeron las diligencias correspondientes.

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