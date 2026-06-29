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Detenido por matar a tiros a dos perros tras una riña familiar en Gran Canaria

El arrestado abandonó los cadáveres de los canes en una caja de cartón frente al domicilio del propietario y le envió mensajes amenazantes por redes sociales

La Guardia Civil, en el registro de la finca de Valsequillo donde el detenido mató a los dos perros

La Guardia Civil, en el registro de la finca de Valsequillo donde el detenido mató a los dos perros / LP/DLP

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Bruno Betancor

Las Palmas de Gran Canaria

La Guardia Civil de Gran Canaria, a través del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona), ha detenido a un hombre de 49 años tras matar a dos perros, por un delito relativo a la protección de los animales domésticos y otro de amenazas, tras una investigación desarrollada en el municipio de Valsequillo.

La investigación comenzó cuando un ciudadano acudió al Puesto Principal de San Mateo para denunciar el hallazgo de una caja de cartón frente a su domicilio. En su interior se encontraban los cuerpos sin vida de dos perros de su propiedad, ambos de pequeño tamaño. Según las investigaciones realizadas, los hechos estarían relacionados con desavenencias familiares previas entre las partes implicadas.

Tras abandonar la caja con los animales frente a la vivienda del denunciante, el presunto autor habría enviado diversos mensajes amenazantes a través de redes sociales, circunstancia que motivó la presentación de la denuncia.

Una vez asumida la investigación por parte del Seprona, los agentes procedieron a la recogida de los cuerpos y a la práctica de las primeras diligencias. Los animales fueron trasladados a la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, donde la necropsia determinó que ambos habían fallecido como consecuencia de varios impactos de proyectil de carabina en la cabeza.

La investigación

Paralelamente, los investigadores realizaron diversas comprobaciones e inspecciones que permitieron recopilar indicios relacionados con los hechos denunciados. El análisis del lugar donde aparecieron los animales y de los elementos hallados durante la investigación permitió orientar las pesquisas hacia un sospechoso concreto.

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Armas que el detenido tenía en su vivienda / LP/DLP

Las actuaciones desarrolladas permitieron determinar que los hechos se habrían producido en una finca familiar compartida por las partes implicadas, donde presuntamente el ahora detenido acabó con la vida de los animales antes de trasladar sus cuerpos hasta el domicilio de la víctima. Como resultado de la investigación, la autoridad judicial autorizó la entrada y registro en la finca del sospechoso.

El operativo contó con la colaboración de la Unidad de Seguridad Ciudadana (Usecic) de Las Palmas, localizándose diversos elementos de interés para el esclarecimiento de los hechos y confirmándose que el investigado disponía de armas de fuego.

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Finalmente, la Guardia Civil procedió a la detención del hombre como presunto autor de un delito relativo a la protección de los animales domésticos y otro de amenazas. Las diligencias han sido puestas a disposición de la autoridad judicial competente.

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