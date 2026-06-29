Detenido en el Puerto de Las Palmas con 300 gramos de hachís en el coche
La unidad GOIA localizó la droga durante un control preventivo con el apoyo de agentes caninos y el vehículo fue retirado al depósito
Un conductor ha sido detenido en Las Palmas de Gran Canaria después de que la unidad GOIA localizara 300 gramos de hachís en su vehículo durante un control preventivo en la zona del Puerto.
La intervención contó con el apoyo de los agentes caninos, cuyo trabajo junto a sus guías resultó clave para detectar la sustancia. Tras la actuación policial, el vehículo fue retirado al depósito.
El control preventivo acabó con una detención
La actuación se produjo durante un dispositivo preventivo desarrollado por la unidad GOIA en el Puerto de Las Palmas. En el transcurso del control, los agentes inspeccionaron el vehículo y localizaron la droga.
El conductor fue detenido tras el hallazgo de los 300 gramos de hachís. Por el momento, no han trascendido más detalles sobre su identidad ni sobre el destino de la sustancia intervenida.
Los perros policía fueron clave en la intervención
El operativo contó con la participación de agentes caninos, una unidad especialmente útil en controles preventivos y en la detección de sustancias estupefacientes.
Según la información facilitada, los perros y sus guías desempeñaron un papel fundamental durante la intervención, que permitió localizar el hachís en el vehículo inspeccionado.
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