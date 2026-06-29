Dos detenidos por la muerte de un joven en el centro comercial de Puerto Rico.

La Guardia Civil ha detenido a dos individuos, uno en Gran Canaria y otro en Tenerife, por su presunta relación con la muerte de un joven en el centro comercial de Puerto Rico. El fallecimiento ocurrió durante la mañana de este domingo, aunque inicialmente se investigó como una caída. Veinticuatro horas después, las pesquisas han llevado a la detención de dos personas por su posible implicación.

Los hechos tuvieron lugar este domingo, al filo de las 11 horas. Los servicios de emergencia recibieron en ese momento una llamada por parte de testigos tras localizar a un varón, de origen marroquí, a los pies de unas escaleras de las galerías comerciales. El aviso alertaba de una posible caída de la víctima. A la zona se desplazaron agentes de la Guardia Civil que se hicieron cargo de la investigación y sanitarios del Servicio de Urgencias Canario (SUC), que lograron estabilizarlo y trasladarlo al centro de salud, donde falleció instantes después.

Tras el cotejo de las cámaras y la toma de declaración de testigos, los agentes al mando del caso averiguaron que la víctima había estado instantes antes de la supuesta caída con otros dos individuos, que abandonaron de inmediato la zona comercial.

La investigación ha permitido detener este lunes a los dos sospechosos: uno, en Gran Canaria; el otro, en el sur de Tenerife, lugar al que se marchó tras el fallecimiento. Los agentes tratan de esclarecer ahora qué papel jugaron en los hechos y cómo ocurrió la muerte de la víctima: si realmente se debió a una caída no intencionada o si, como apuntan las pesquisas, entre los tres se produjo antes una trifulca y, en el transcurso de la misma, la víctima recibió un golpe que le ocasionó la caída y el fallecimiento.