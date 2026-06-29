Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Inundaciones Las PalmasTiempo en CanariasAlerta calor Gran CanariaLey propiedad horizontalUD Las PalmasCB Gran CanariaMetroGuagua Las Palmas
instagramlinkedin

Macrooperación contra la pornografía infantil en Gran Canaria: 17 detenidos por almacenamiento y distribución de imágenes de menores

La Policía Canaria realiza decenas de registros en inmuebles de Las Palmas de Gran Canaria y Telde en un operativo contra la pornografía y el abuso de menores. La operación está bajo secreto de sumario

Agentes del Cuerpo General de la Policía Canaria

Agentes del Cuerpo General de la Policía Canaria / CEDIDO POR LA POLICÍA CANARIA

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Carlota Barcala

Carlota Barcala

Las Palmas de Gran Canaria

La Policía Canaria realiza, desde primera hora de este lunes, una macrooperación contra la distribución de pornografía infantil en Gran Canaria. La investigación, que se encuentra bajo secreto de sumario, se ha saldado por el momento con 17 detenidos. El operativo sigue en marcha y no se descartan más arrestos a lo largo de la jornada.

La causa, centrada presuntamente en la distribución de imágenes sexuales de menores, está dirigida por el Juzgado de Violencia contra la Infancia y la Adolescencia de Las Palmas de Gran Canaria. El titular, Tomás Martín, ha ordenado decenas de registros en Las Palmas de Gran Canaria y Telde, ciudades donde estaría asentada la pregunta red de pornografía.

En la entrada y registro de las viviendas, los agentes de la Policía Canaria han intervenido numerosa documentación y dispositivos electrónicos que ahora deberán ser analizados para esclarecer el alcance de la trama y el número de menores afectados.

La operación, de nombre Carricán, sigue abierta y se mantiene bajo secreto de sumario.

Noticias relacionadas

(Habrá ampliación)

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Carolina Darias: “Entiendo y respeto el derecho al descanso, pero eso no puede llevar a que en la ciudad no se haga nada”
  2. Una denuncia en Gran Canaria destapa al ciberdepredador sexual 'Juan' con más de 200 dispositivos con imágenes pedófilas de más de 20 menores
  3. Así es el nuevo hotel de cuatro estrellas de Rafa Nadal: 142 habitaciones y un enclave único en Canarias
  4. Marques Townes, segundo refuerzo en la lista de la compra de Francesc Solana para el CB Gran Canaria que avanza en sus negociaciones con Sasu Salin
  5. Una playa de Gran Canaria, laboratorio mundial para identificar el origen de los plásticos que llegan del mar
  6. La UD Las Palmas no ejecuta la cláusula de compra de Sergio Barcia
  7. Atentado en la cumbre de Gran Canaria: clavan una pancarta de grandes dimensiones en el Nublo
  8. El chavismo restringe la llegada de ayuda a la zona

Macrooperación contra la pornografía infantil en Gran Canaria: 17 detenidos por almacenamiento y distribución de imágenes de menores

Macrooperación contra la pornografía infantil en Gran Canaria: 17 detenidos por almacenamiento y distribución de imágenes de menores

Un incendio calcina un invernadero en la azotea de una casa de Vecindario

Un incendio calcina un invernadero en la azotea de una casa de Vecindario

Doce migrantes roban un pesquero en Agadir y se quedan a la deriva a 100 kilómetros de Lanzarote

Doce migrantes roban un pesquero en Agadir y se quedan a la deriva a 100 kilómetros de Lanzarote

Un motorista herido grave tras chocar contra un turismo en la carretera de El Goro, en Telde

Un motorista herido grave tras chocar contra un turismo en la carretera de El Goro, en Telde

Herido un motorista de carácter grave tras sufrir una caída e impactar contra un muro en Gran Canaria

Detenido un hombre de 63 años por un apuñalamiento en una vivienda de Telde

Detenido un hombre de 63 años por un apuñalamiento en una vivienda de Telde

Una denuncia en Gran Canaria destapa al ciberdepredador sexual 'Juan' con más de 200 dispositivos con imágenes pedófilas de más de 20 menores

Una denuncia en Gran Canaria destapa al ciberdepredador sexual 'Juan' con más de 200 dispositivos con imágenes pedófilas de más de 20 menores

Detenido en el Sur de Gran Canaria por interrumpir misas durante meses y amenazar a los fieles de una parroquia

Detenido en el Sur de Gran Canaria por interrumpir misas durante meses y amenazar a los fieles de una parroquia
Tracking Pixel Contents