Un motorista herido grave tras chocar contra un turismo en la carretera de El Goro, en Telde
El herido ha tenido que ser estabilizado por el personal del SUC en la carretera GC-140 y trasladado de urgencia en una ambulancia medicalizada al Hospital Insular
Un motorista ha resultado herido de gravedad a primera hora de la mañana de este lunes 29 de junio tras sufrir un accidente de tráfico en el municipio de Telde. El siniestro se produjo al colisionar la motocicleta en la que circulaba y un turismo en la carretera GC-140, concretamente a la altura del kilómetro 2.700, en las inmediaciones de la zona de El Goro.
Según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias, la alerta del accidente se recibió en las salas operativas a las 05:40 horas. Los testigos del choque comunicaban la gravedad del impacto y la necesidad urgente de asistencia sanitaria para el conductor de la moto, que había quedado tendido sobre la calzada. El 112 activó de inmediato un dispositivo de emergencia en el lugar.
Despliegue sanitario y traslado hospitalario
El Servicio de Urgencias Canario (SUC) movilizó hasta el punto del siniestro una ambulancia medicalizada y otra de soporte vital básico. El personal sanitario asistió en total a dos personas:
- El motorista: Presentaba lesiones de carácter grave en el momento inicial de la asistencia. Tras ser estabilizado en el lugar por el equipo médico, fue evacuado con urgencia en la ambulancia medicalizada con destino al Hospital Universitario Insular de Gran Canaria.
- Un hombre de 73 años: Ocupante del turismo implicado, quien recibió asistencia sanitaria en el mismo punto del accidente por parte del personal de la ambulancia de soporte vital básico, sin que fuera necesario su traslado a un centro hospitalario.
Por su parte, agentes de la Guardia Civil reguló la circulación en el tramo afectado de la GC-140 para evitar nuevos incidentes y se encargó de realizar el atestado correspondiente para determinar las circunstancias exactas en las que se produjo la colisión.
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