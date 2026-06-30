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Desmantelan una fiesta ilegal con 200 personas en una finca de Telde

La Policía Nacional y la Policía Local intervinieron cocaína, tussi, metanfetamina, marihuana, hachís, popper y numerosos comprimidos durante el operativo

La Policía Nacional y la Policía Local desmantelan una fiesta ilegal y se incautan de una importante cantidad de sustancias estupefacientes en una finca

La Policía Nacional y la Policía Local desmantelan una fiesta ilegal y se incautan de una importante cantidad de sustancias estupefacientes en una finca / LP / DLP

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Bruno Betancor

Las Palmas de Gran Canaria

La Policía Nacional y la Policía Local de Telde han desmantelado una fiesta ilegal celebrada en una finca de la zona de Montaña Las Huesas, en Telde, donde se encontraban alrededor de 200 personas y en la que los agentes intervinieron una importante cantidad de sustancias estupefacientes y psicotrópicas.

El operativo conjunto se desarrolló durante la madrugada del pasado 21 de junio, después de varias denuncias vecinales por la celebración reiterada de fiestas y eventos musicales en el mismo emplazamiento.

Según la información policial, la fiesta, anunciada bajo el nombre de ‘Platatonic’, presuntamente carecía de las autorizaciones administrativas, licencias, seguros y planes de seguridad exigidos para este tipo de actividades.

Vigilancia con drones antes de la intervención

La actuación contó con el apoyo de la Unidad de Drones de la Policía Local de Telde, que realizó labores previas de vigilancia aérea. Estas comprobaciones permitieron constatar la elevada afluencia de asistentes y la existencia de una infraestructura organizada para el desarrollo del evento.

Los agentes detectaron control de acceso, venta anticipada de entradas y distintos servicios habilitados en el interior de la finca.

Durante la inspección del recinto, la Policía localizó sustancias ocultas en diferentes puntos. Entre los efectos intervenidos había dosis de presunto tussi, cocaína, hachís, polen de cannabis, marihuana, popper, metanfetamina y diversos comprimidos pendientes de análisis, compatibles con sustancias como éxtasis o anfetaminas.

Suspensión inmediata del evento

Los responsables de la organización fueron requeridos para aportar la documentación que acreditara la legalidad del evento. Según consta en las diligencias policiales, no pudieron presentar autorización administrativa, licencias de actividad, pólizas de seguro, planes de seguridad ni el resto de requisitos exigibles.

Ante las irregularidades detectadas, los agentes ordenaron el cese inmediato de la actividad y suspendieron la fiesta.

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La investigación continúa abierta y se han iniciado diligencias judiciales y administrativas para esclarecer los hechos y determinar las posibles responsabilidades. Las sustancias intervenidas han sido puestas a disposición de la autoridad competente para su análisis pericial.

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