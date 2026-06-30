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Prisión para el detenido por apuñalar a una mujer y a su hija en Vecindario

La Guardia Civil le atribuye delitos de homicidio en grado de tentativa, lesiones y amenazas graves tras una agresión con un objeto punzante

Archivo - Un agente de la Guardia Civil junto a un coche patrulla.

Archivo - Un agente de la Guardia Civil junto a un coche patrulla. / GUARDIA CIVIL - Archivo

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Bruno Betancor

Las Palmas de Gran Canaria

La Guardia Civil ha detenido a una persona como presunta autora de una agresión con arma blanca contra una mujer y su hija en la localidad de Vecindario, en el municipio de Santa Lucía de Tirajana.

Al arrestado se le atribuyen delitos de homicidio en grado de tentativa, lesiones y amenazas graves. Tras ser puesto a disposición judicial, el juzgado competente decretó su ingreso en prisión.

Los hechos ocurrieron el pasado mes de mayo, cuando agentes de la Guardia Civil de Vecindario recibieron un aviso urgente por una agresión con arma blanca. Según las primeras informaciones recabadas en el lugar, el sospechoso, vecino de la zona, habría atacado de forma repentina a las víctimas con un objeto punzante y abandonado posteriormente el lugar en un vehículo.

Localizado oculto en una finca agrícola

La rápida intervención de los agentes permitió activar un dispositivo de localización y cierre perimetral para evitar la huida del presunto agresor.

Durante la investigación, los agentes también tuvieron conocimiento de una denuncia previa por reiteradas amenazas de muerte dirigidas a una persona del entorno del detenido, lo que permitió orientar las pesquisas hacia la existencia de un posible conflicto anterior.

La coordinación entre las unidades participantes y el despliegue de patrullas de seguridad ciudadana permitió localizar el vehículo utilizado por el sospechoso en las inmediaciones de la localidad. Poco después, los agentes hallaron al detenido oculto en una finca agrícola, donde fue arrestado.

La hija resultó herida al intentar auxiliar a su madre

La investigación apunta a que el presunto autor se había dirigido inicialmente al domicilio de una persona con la que mantenía un conflicto personal. Al no encontrarla, se cruzó con una vecina del inmueble con la que existían desavenencias previas y la atacó directamente.

La hija de la mujer también resultó agredida cuando intentó auxiliar a su madre. Como consecuencia del ataque, ambas sufrieron lesiones de diversa consideración, entre ellas heridas penetrantes y contusiones presuntamente causadas con un objeto punzante tipo destornillador. Las dos víctimas fueron trasladadas de urgencia a un centro sanitario, donde recibieron asistencia médica especializada.

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Las diligencias fueron remitidas al Juzgado de Instrucción competente, que acordó la continuación del procedimiento por los delitos de homicidio en grado de tentativa, lesiones y amenazas graves.

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