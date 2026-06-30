Una quema autorizada se descontrola en Telde por el viento y el calor

Una quema autorizada de rastrojos y basura obligó este martes a intervenir a los servicios de emergencia en Telde después de descontrolarse por el fuerte viento y las altas temperaturas. El fuego se produjo en una finca de San José de Las Longueras, en un momento especialmente delicado por la alerta por riesgo de incendios forestales en Gran Canaria.

Aunque la quema contaba con los permisos necesarios, las condiciones meteorológicas hicieron que la situación requiriera la presencia de los bomberos para evitar que las llamas pudieran derivar en un conato.

El fuego se produjo cerca de Montaña de Las Palmas

La intervención tuvo lugar sobre las 11.20 horas en una finca situada bajo el tramo en obras de la carretera que conecta Telde y Valsequillo, en las proximidades de Montaña de Las Palmas.

Hasta el lugar se desplazaron dos dotaciones de bomberos del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria y dos unidades de la Policía Local de Telde, que colaboraron en el control de la zona mientras se desarrollaban los trabajos de extinción.

Una quema con permiso que se complicó por el tiempo

Según las fuentes consultadas, la quema estaba autorizada y contaba con todos los permisos necesarios. Sin embargo, el viento que soplaba en la zona y el episodio de calor extremo obligaron a pedir ayuda a los servicios de emergencia.

La actuación se realizó de forma preventiva ante el temor de que el fuego pudiera extenderse y convertirse en un conato, especialmente en una jornada marcada por el riesgo de incendios forestales en Gran Canaria y las islas occidentales