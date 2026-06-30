Rescatan a una mujer atrapada en su vivienda durante un incendio en el Cruce de Arinaga
La afectada no podía salir del inmueble tras sufrir una caída y fue evacuada por los agentes antes de la llegada de los bomberos
La rápida intervención de la Policía Local de Agüimes permitió rescatar este lunes a una mujer que había quedado atrapada en el interior de su vivienda, en el Cruce de Arinaga, después de declararse un incendio en el inmueble.
El aviso fue recibido a través del Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES 112), que alertó de un fuego en una vivienda y activó a los distintos servicios de emergencia.
A la llegada de la primera patrulla de la Policía Local, la nieta de la afectada informó a los agentes de que su abuela seguía en el interior de la casa tras haber sufrido una caída que le impedía abandonar la vivienda por sus propios medios.
Los policías accedieron inmediatamente al inmueble, donde se acumulaba una gran cantidad de humo procedente del incendio, que se había originado en la cocina. En el interior localizaron a la mujer, que presentaba dificultades para respirar debido a la inhalación de humo.
Ante la imposibilidad de que caminara y la posibilidad de que hubiera sufrido lesiones como consecuencia de la caída, los agentes utilizaron una manta a modo de camilla para trasladarla hasta el exterior de la vivienda, donde quedó a salvo.
Pocos minutos después llegaron dos dotaciones de Bomberos del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria, con base en la Zona Industrial de Arinaga, que extinguieron el incendio y procedieron a ventilar el inmueble. Hasta el lugar también se desplazó una ambulancia sanitarizada del Servicio de Urgencias Canario (SUC), cuyo personal asistió a la mujer.
La actuación conjunta de los distintos servicios de emergencia permitió controlar la situación sin que el incendio fuera a más. La rápida intervención de la Policía Local resultó decisiva para rescatar a la afectada, que permanecía atrapada en el interior de la vivienda en una situación de grave riesgo por el humo generado por el fuego.
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