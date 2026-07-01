Ingresa en prisión tras causar destrozos en la casa parroquial de Agüimes, en el sureste de Gran Canaria

La Guardia Civil de la Comandancia de Las Palmas ha detenido a un hombre como presunto autor de un delito de robo con fuerza en grado de tentativa cometida en la casa parroquial del municipio de Agüimes, en Gran Canaria, ha informado el cuerpo este miércoles. La actuación policial culminó el pasado 22 de junio, varios días después de que se produjeran los hechos y tras una investigación que combinó la inspección técnica del lugar con el análisis de las imágenes captadas por el sistema de videovigilancia.

Según ha informado la Guardia Civil, el intento de robo tuvo lugar el 19 de junio de 2026 en un inmueble destinado a funciones administrativas y religiosas.

El responsable del centro presentó la correspondiente denuncia en las dependencias de la Guardia Civil de Agüimes, lo que dio inicio a las diligencias para esclarecer lo ocurrido.

Herramientas de grandes dimensiones

De acuerdo con la investigación, los hechos ocurrieron entre las 11:30 y las 12:30 horas, cuando un individuo trató de acceder al interior del edificio empleando herramientas de gran tamaño para forzar las puertas de acceso.

La actuación provocó importantes daños en los marcos de madera y en las cerraduras. Sin embargo, el robo no llegó a consumarse. La presencia de un vehículo en las inmediaciones sorprendió al presunto autor, que abandonó rápidamente el lugar tras saltar un muro perimetral de aproximadamente un metro de altura.

Los daños ocasionados fueron compatibles con un intento de apalancamiento, según pudieron comprobar posteriormente los agentes encargados de la investigación.

Pasamontañas y capucha para pasar desapercibido

Uno de los aspectos más relevantes de la investigación fue la labor desarrollada durante la inspección ocular del inmueble. Los agentes documentaron de forma detallada todos los desperfectos mediante un reportaje fotográfico, recogiendo evidencias como astillas, roturas y desprendimientos en la carpintería de madera y en los sistemas de cierre.

No obstante, el avance definitivo llegó con el estudio de las cámaras de seguridad instaladas en el recinto.

La autoridad judicial ha decretado el ingreso en prisión del investigado

Aunque el sospechoso inició el intento de robo ocultando parcialmente su identidad mediante un pasamontañas y una capucha, el esfuerzo realizado para intentar abrir la puerta provocó que, durante unos instantes, quedara al descubierto parte de su rostro.

Esa circunstancia permitió que los dispositivos de videovigilancia captaran con suficiente claridad sus rasgos faciales, facilitando el trabajo posterior de los investigadores.

El cotejo con archivos policiales permitió su identificación

Una vez obtenidas las imágenes, los especialistas realizaron un análisis comparativo con la información disponible en las bases policiales.

Según la Guardia Civil, el estudio de los rasgos faciales, la complexión física, la estatura y otros patrones anatómicos permitió establecer una coincidencia con una persona que ya era conocida por las fuerzas de seguridad.

Tras confirmar su identidad, los agentes localizaron al sospechoso y procedieron a su detención como presunto responsable del intento de robo.

El detenido ingresó en prisión por orden judicial

Las diligencias policiales, junto con el detenido y los efectos intervenidos durante la investigación, fueron remitidas al Juzgado de Instrucción número 3 de Telde, autoridad judicial competente para continuar la tramitación del procedimiento.

Tras pasar a disposición judicial, el juez decretó el ingreso en prisión del investigado.

La investigación se da por esclarecida con la identificación y detención del presunto autor, si bien el procedimiento judicial continuará para determinar las responsabilidades penales derivadas de los hechos.

La Guardia Civil destaca el impacto de este tipo de delitos

La Guardia Civil recuerda que los robos con fuerza, incluso cuando no llegan a consumarse, generan importantes consecuencias para las víctimas y para la comunidad.

Además de los daños materiales ocasionados en los inmuebles, este tipo de actuaciones provoca una sensación de inseguridad entre la ciudadanía, especialmente cuando afectan a edificios de utilidad pública que prestan servicio a la población.

El Instituto Armado también subraya que la actuación frente a personas con antecedentes por hechos similares requiere investigaciones especializadas y un trabajo coordinado para evitar la reiteración delictiva y contribuir a reforzar la seguridad en los municipios.