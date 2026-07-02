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Arde por completo un coche en la autopista en Lanzarote

Los bomberos de Lanzarote y La Graciosa extinguieron las llamas cerca de Guatiza con agua, humectante y espuma

Imagen de los hechos.

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Bruno Betancor

Un vehículo ardió por completo este miércoles al mediodía en la LZ-1, cerca de Guatiza, en Lanzarote, y las llamas llegaron a propagarse al pasto situado en el margen de la carretera.

Los Bomberos del Consorcio de Seguridad y Emergencias de Lanzarote y La Graciosa fueron alertados por el CECOES 1-1-2 y se desplazaron hasta esta vía, que conecta Tahíche y Guatiza, en dirección al norte de la isla.

A la llegada de los bomberos, el vehículo ardía en su totalidad. Además, el fuego se había extendido a la vegetación seca del borde de la carretera, lo que obligó a actuar con rapidez para evitar una propagación mayor.

El personal de Conservación de Carreteras ya había protegido la zona y asegurado el acceso antes de la llegada de los efectivos de emergencia.

Agua, humectante y espuma para apagar el fuego

Los bomberos extinguieron las llamas aplicando agua, humectante y espuma sobre el vehículo y la zona afectada.

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Una vez sofocado el incendio, comprobaron que no existía riesgo de reignición, una revisión clave cuando el fuego afecta tanto a un coche como al pasto junto a la vía.

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