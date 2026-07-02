Dos detenidos por un alunizaje contra una joyería en Lanzarote

Agentes de la Policía Local y de la Guardia Civil han detenido a dos hombres como presuntos autores de un intento de robo usando el método alunizaje en una joyería situada en la Avenida de Las Playas, en Puerto del Carmen, según ha confirmado la Policía Local de Tías a La Voz.

Los hechos ocurrieron sobre las 05.15 horas de la pasada madrugada cuando los detenidos presuntamente empotraron un coche de alquiler contra el local. Este coche de alquiler no estaba alquilado a nombre de los detenidos, sino de otra persona. Tras saltar la alarma del local, agentes de la Policía Local que se encontraban en esta zona se trasladaron rápidamente al lugar y detuvieron a uno de ellos, mientras que el otro huyó del lugar.

Sin embargo, la Policía Local ha confirmado que el huido también ha sido identificado y detenido en la mañana de este jueves. Además, han señalado que se trata de dos personas de la isla con antecedentes penales y, de hecho, uno de ellos acababa de salir de prisión recientemente.

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