Un perro policía marca una mochila en Tenerife y hallan droga dentro
La Policía Local detuvo a un hombre de 49 años tras encontrar hachís, marihuana y medicamentos en el vehículo que conducía
Un perro de la Unidad Canina de la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife marcó una mochila durante un control preventivo en la calle Salamanca y permitió localizar hachís, marihuana y medicamentos en su interior. El conductor del vehículo, un hombre de 49 años, fue detenido tras reconocer que las sustancias eran de su propiedad.
La intervención se produjo en la noche del 1 de julio, sobre las 21:00 horas, durante un Dispositivo Estático de Control en una zona donde vecinos y comerciantes habían pedido más presencia policial para evitar el consumo de alcohol y drogas en la vía pública.
Los agentes dieron el alto a un Seat Ibiza blanco en el que viajaban dos hombres. Tras identificar a ambos ocupantes y comprobar la documentación del vehículo, intervinieron los miembros de la Unidad Canina.
Fue entonces cuando el perro policía realizó un marcaje sobre una mochila por la posible presencia de sustancias estupefacientes. Al revisarla, los agentes encontraron en su interior hachís, marihuana y medicamentos.
El conductor reconoció que eran suyas
Según la información facilitada, el conductor confirmó a los agentes que las sustancias localizadas en la mochila eran de su propiedad.
Ante este reconocimiento y el hallazgo realizado durante el control, la Policía Local procedió a su detención. El arrestado fue identificado como J.A.C.C., de 49 años.
El coche fue retirado al depósito municipal
Antes de trasladar al detenido a dependencias policiales para su puesta a disposición judicial, los agentes también procedieron a retirar el vehículo al depósito municipal.
La intervención forma parte de los dispositivos preventivos habituales que la Policía Local desarrolla en la zona de Salamanca, en Santa Cruz de Tenerife, tras las quejas vecinales por consumo de alcohol y sustancias estupefacientes en la vía pública.
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