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Seis heridos y grandes retenciones tras chocar una guagua y un coche en Arrecife

El accidente ocurrió a la altura del Open Mall y obligó a trasladar a los afectados al Hospital Doctor José Molina Orosa

Accidente en Arrecife

Accidente en Arrecife

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La Voz de Lanzarote

Seis personas han resultado heridas este jueves tras un accidente entre una guagua y un coche en la Vía Medular de Arrecife, a la altura del Centro Comercial Open Mall. El siniestro provocó importantes retenciones de tráfico en la Rambla Medular durante el mediodía, según ha informado La Voz de Lanzarote.

Los afectados fueron atendidos por el personal sanitario desplazado hasta el lugar y presentaban policontusiones leves. Tras la primera asistencia, fueron trasladados al Hospital Doctor José Molina Orosa.

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