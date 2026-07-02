Seis heridos y grandes retenciones tras chocar una guagua y un coche en Arrecife
El accidente ocurrió a la altura del Open Mall y obligó a trasladar a los afectados al Hospital Doctor José Molina Orosa
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Seis personas han resultado heridas este jueves tras un accidente entre una guagua y un coche en la Vía Medular de Arrecife, a la altura del Centro Comercial Open Mall. El siniestro provocó importantes retenciones de tráfico en la Rambla Medular durante el mediodía, según ha informado La Voz de Lanzarote.
Los afectados fueron atendidos por el personal sanitario desplazado hasta el lugar y presentaban policontusiones leves. Tras la primera asistencia, fueron trasladados al Hospital Doctor José Molina Orosa.
Más información en La Voz de Lanzarote.
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