Buscan en Telde al conductor que huyó tras embestir un coche aparcado
El propietario del vehículo dañado pide ayuda para localizar un Toyota Yaris Cross, o un modelo similar, que abandonó el lugar tras el impacto.
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Un conductor huyó tras embestir un coche que estaba estacionado en Los Llanos de Telde y ahora el afectado pide colaboración ciudadana para localizarlo. Según informa Telde Actualidad, el accidente ocurrió la noche del 19 de junio, sobre las 23.40 horas, en la calle Ruiz Muñiz, frente a una farmacia, según ha informado Telde Actualidad.
El vehículo dañado es un Honda Civic rojo que, según el propietario, estaba correctamente aparcado cuando fue golpeado por la parte trasera. El impacto fue tan fuerte que el turismo llegó a desplazarse aproximadamente un metro y sufrió importantes daños materiales.
Más información en Telde Actualidad.
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