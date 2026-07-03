Cinco detenidos por una riña multitudinaria con armas blancas, un machete y un puño americano en una zona de ocio de Las Palmas de Gran Canaria

La Policía Nacional ha detenido a cinco personas como presuntas autoras de un delito de riña tumultuaria tras la investigación abierta por una violenta pelea registrada durante la madrugada del pasado 24 de mayo en las inmediaciones de varios locales de ocio nocturno de Las Palmas de Gran Canaria.

Los arrestos se produjeron el pasado 25 de junio, después de varias semanas de pesquisas realizadas por los agentes para esclarecer lo ocurrido e identificar a algunos de los principales participantes en un enfrentamiento que reunió a alrededor de una veintena de personas y que dejó varios heridos.

Bajo los efectos del alcohol

La intervención policial comenzó cuando la Sala CIMACC 091 alertó a varias patrullas sobre una reyerta multitudinaria en una de las zonas de ocio de la capital grancanaria.

Al llegar al lugar, los agentes se encontraron con una situación de gran tensión. Según la información facilitada por la Policía Nacional, muchas de las personas implicadas se encontraban bajo los efectos del alcohol y mantenían una actitud muy agresiva.

Los hechos se iniciaron en el exterior de varios locales de ocio nocturno y continuaron en un centro hospitalario

Como consecuencia del enfrentamiento, varios participantes presentaban heridas provocadas por armas blancas, además de contusiones y otras lesiones derivadas de la pelea.

Entre los heridos figuraba el responsable de uno de los establecimientos de la zona, que sufrió lesiones de carácter grave. Otra de las personas implicadas perdió varias piezas dentales durante el altercado.

Los agentes restablecieron el orden

Durante la actuación, los policías tuvieron que abrirse paso entre los numerosos participantes para controlar la situación y evitar que la violencia continuara.

Los efectivos establecieron un perímetro de seguridad y consiguieron dispersar a los asistentes, aunque la intervención resultó especialmente compleja debido a la actitud desafiante de parte de los implicados.

Según la investigación, algunos de los participantes llegaron incluso a lanzar diversos objetos contra los agentes mientras estos trataban de recuperar el control de la zona.

Un segundo altercado en un centro hospitalario

Las incidencias no terminaron con la intervención inicial. Horas más tarde, varios de los implicados acudieron a un centro hospitalario para recibir asistencia médica por las lesiones sufridas durante la pelea.

En ese lugar se produjo un nuevo enfrentamiento, esta vez con la participación de entre ocho y diez personas, lo que obligó a una segunda intervención de la Policía Nacional.

La investigación permitió identificar a varios de los principales implicados mediante la recopilación de testimonios y las gestiones policiales

Durante esta actuación, los agentes intervinieron un machete de grandes dimensiones, evitando que pudiera ser utilizado en un nuevo episodio de violencia.

La investigación permitió identificar a cinco presuntos responsables

Tras los hechos, los investigadores iniciaron un amplio trabajo para reconstruir lo sucedido. Para ello recopilaron declaraciones de testigos, analizaron toda la información disponible y realizaron distintas gestiones policiales que permitieron identificar a varios de los participantes.

Como resultado de esas diligencias, cinco personas fueron detenidas como presuntas responsables de un delito de riña tumultuaria y posteriormente quedaron a disposición de la autoridad judicial competente.

No obstante, la Policía Nacional ha informado de que la investigación permanece abierta, ya que continúa trabajando para determinar si otras personas participaron en los altercados y depurar las posibles responsabilidades penales.