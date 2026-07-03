Dos detenidos por robar en 19 coches junto al Aeropuerto de Gran Canaria

La Policía Nacional ha detenido a dos hombres como presuntos responsables de 19 robos con fuerza en el interior de vehículos estacionados en una explanada situada cerca del Aeropuerto de Gran Canaria. La actuación policial pone fin a una serie de delitos que habían generado inquietud entre los usuarios de este espacio, frecuentado por personas que dejan allí sus coches durante varios días mientras realizan viajes.

La investigación fue desarrollada por agentes del Grupo de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) de la Comisaría Local de Telde, después de detectar un aumento de denuncias relacionadas con robos en esta zona de aparcamiento no vigilada.

Un mismo método para acceder a los vehículos

Según informó la Policía Nacional, los autores actuaban siguiendo un patrón similar en todos los casos. Primero rompían una de las ventanillas del vehículo para acceder rápidamente al habitáculo y sustraer los objetos de valor que encontraban en su interior.

Entre los efectos robados figuraban principalmente equipajes, teléfonos móviles, dispositivos electrónicos, documentación personal, dinero en efectivo, tarjetas bancarias, relojes inteligentes y otros objetos de valor pertenecientes a los propietarios de los vehículos.

Los sospechosos de los robos fracturaban ventanillas en vehículos estacionados en una explanada anexa al aeropuerto

La investigación también permitió comprobar que, tras los robos, los sospechosos utilizaban las tarjetas bancarias sustraídas para realizar compras en distintos establecimientos comerciales.

Compras por importes inferiores a 100 euros

Los agentes comprobaron que los detenidos efectuaban pagos de menos de 100 euros, una cantidad que en muchos terminales de pago permite completar la operación sin necesidad de introducir el código PIN de la tarjeta. De este modo conseguían realizar múltiples compras antes de que las víctimas bloquearan los medios de pago, incrementando el perjuicio económico sufrido.

Este tipo de fraude con tarjetas bancarias es una práctica habitual en este tipo de delitos, por lo que las fuerzas de seguridad recomiendan avisar a la entidad financiera y cancelar las tarjetas lo antes posible cuando se detecta un robo.

Análisis de cámaras, rastreo de pagos y pruebas científicas

Para esclarecer los hechos, los investigadores llevaron a cabo numerosas diligencias durante varias semanas. Entre ellas se incluyeron el análisis de imágenes procedentes de sistemas de videovigilancia, el seguimiento de las operaciones realizadas con las tarjetas robadas y la solicitud de información a entidades bancarias y establecimientos comerciales.

Durante la investigación se recuperaron numerosos efectos sustraídos

Además, la Brigada Local de Policía Científica realizó inspecciones oculares en los vehículos afectados, recogiendo vestigios lofoscópicos que contribuyeron al avance de la investigación. Paralelamente, los agentes establecieron varios dispositivos de vigilancia en la zona donde se estaban produciendo los robos.

El conjunto de estas actuaciones permitió identificar a los dos presuntos responsables.

Uno de los sospechosos fue sorprendido cuando iba a actuar de nuevo

Uno de los investigados fue arrestado in fraganti por agentes de Seguridad Ciudadana cuando, presuntamente, se disponía a cometer un nuevo robo en la misma zona. El segundo sospechoso fue localizado y detenido al día siguiente por los agentes encargados de la investigación.

Durante las detenciones, la Policía Nacional recuperó numerosos objetos supuestamente procedentes de los robos investigados. Entre ellos se encontraban teléfonos móviles, un reloj inteligente, auriculares, equipos de sonido, mochilas, carteras, gafas de sol, documentación personal y otros efectos.

Todos estos objetos serán devueltos a sus propietarios una vez sean identificados y reconocidos.

Los detenidos pasaron a disposición judicial

Los dos arrestados fueron puestos a disposición de la autoridad judicial como presuntos autores de 19 delitos de robo con fuerza en el interior de vehículos, además de los correspondientes delitos relacionados con el uso fraudulento de tarjetas bancarias.

La Policía Nacional recuerda la importancia de no dejar objetos de valor visibles dentro de los vehículos y recomienda estacionar, siempre que sea posible, en aparcamientos vigilados o con medidas de seguridad, especialmente cuando el coche vaya a permanecer varios días sin supervisión.