La primera imprudencia del verano en una playa de Canarias: salvan la vida a un bañista

El verano acaba de empezar, el calor empuja a cientos de personas hacia la costa y las playas de Canarias vuelven a llenarse de bañistas buscando un respiro junto al mar. Pero en Puerto de la Cruz, un baño terminó este viernes en un susto que pudo acabar mucho peor, según ha informado Canarias 1.500 km Costa.

Un hombre de unos 50 años tuvo que ser rescatado en Playa Jardín, en la zona de Punta Brava, después de adentrarse en el mar pese a la bandera roja izada por la corriente de La Cascada. Una vez dentro, no pudo regresar por sus propios medios a la orilla.

El incidente se produjo sobre las 15:15 horas. Dos socorristas entraron al agua para remolcar al bañista hasta tierra firme. La víctima no sufrió consecuencias para su salud, pero el episodio deja una advertencia clara al inicio de la temporada: cuando hay bandera roja, el mar no está para bañarse.

Dos socorristas se lanzaron al mar

Los socorristas Whi Rodríguez e Iván Hernández reaccionaron con rapidez. Ambos entraron al agua, alcanzaron al bañista y lograron remolcarlo hasta la orilla.

Su actuación evitó que el incidente fuera a más. El afectado salió del agua sin consecuencias para su salud, pero la intervención volvió a demostrar la importancia de contar con vigilancia en playas durante los meses de más afluencia.

En una situación así, cada minuto cuenta.

El aviso que no se debe ignorar

La bandera roja no es una recomendación. Significa que el baño está prohibido o que existe un riesgo grave para quienes entren al agua.

En zonas con corriente, intentar avanzar de frente hacia la orilla puede agotar rápidamente al bañista. El cansancio, los nervios y la fuerza del mar pueden convertir un error en una emergencia.

Por eso, los servicios de socorrismo insisten en respetar siempre las señales y evitar cualquier zona marcada como peligrosa.