Un joven de 26 años herido grave tras el vuelco de un vehículo en Tuineje

Un hombre de 26 años ha resultado herido de carácter grave tras sufrir un accidente de tráfico en la tarde de este sábado, 4 de julio, en la isla de Fuerteventura. El incidente consistió en el vuelco de un vehículo mientras circulaba por la carretera FV-20, a la altura de Tiscamanita, en el municipio de Tuineje.

El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias recibió la alerta del suceso a las 18:09 horas. De inmediato, se activaron los recursos de emergencia necesarios, incluyendo personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC), que desplazó al lugar un helicóptero medicalizado, una ambulancia medicalizada y otra de soporte vital básico.

Tras ser asistido y estabilizado en el lugar del accidente, el joven, que presentaba un politraumatismo de pronóstico grave, fue trasladado en una ambulancia medicalizada al Hospital General de Fuerteventura.

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En el operativo también intervinieron efectivos del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento del Cabildo de Fuerteventura, quienes se encargaron de asegurar la zona del siniestro. Por su parte, la Guardia Civil reguló el tráfico en la vía afectada e instruyó las diligencias correspondientes.