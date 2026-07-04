Un surfista salva a un bañista con síntomas de ahogamiento en la playa de Cofete
El afectado, de 49 años, ha sido evacuado de urgencia en el helicóptero del GES al Hospital General de Fuerteventura tras ser rescatado del mar por un deportista este sábado por la tarde
Un hombre de 49 años ha tenido que ser rescatado y posteriormente evacuado en helicóptero tras sufrir un incidente acuático en la playa de Cofete, situada en el municipio de Pájara, Fuerteventura. El suceso, que tuvo lugar a primera hora de la tarde de este sábado, se saldó con el traslado del bañista al hospital con síntomas de ahogamiento.
Los hechos ocurrieron aproximadamente a las 15:49 horas, momento en el que el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias recibió una alerta informando sobre un bañista que se encontraba en apuros dentro del mar. Ante la gravedad del aviso, se activaron de inmediato los recursos de emergencia necesarios.
Intervención y rescate
Antes de que los equipos oficiales llegaran al lugar, un surfista que se encontraba en la zona logró rescatar al hombre del agua. Una vez puesto a salvo en la arena, se hizo cargo de la situación la dotación del helicóptero de rescate del Grupo de Emergencias y Salvamento (GES).
Los efectivos del GES procedieron a la evacuación aérea del afectado desde la playa hasta la helisuperficie del Hospital General de Fuerteventura. Según la valoración inicial proporcionada por el Servicio de Urgencias Canario (SUC), el hombre presentaba síntomas de ahogamiento de carácter moderado al momento de ser asistido
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