Colisión múltiple en la GC-1 a la altura de La Pardilla deja varios heridos

Un aparatoso accidente de tráfico ha obligado a desplegar un amplio operativo de emergencias este sábado en la GC-1, en dirección sur, a la altura de la gasolinera 5 Océanos, en Las Palmas de Gran Canaria.

Según la información recabada en el lugar de los hechos, en el siniestro se han visto implicados una guagua y alrededor de siete vehículos, en una colisión que ha dejado varias personas heridas, una de ellas de carácter grave.

Amplio despliegue de emergencias en la GC-1

El accidente ha provocado una rápida movilización de los servicios de emergencia. Hasta el lugar se han desplazado efectivos de la Guardia Civil de Tráfico, Bomberos, varias patrullas de apoyo y recursos del Servicio de Urgencias Canario.

En concreto, trabajan en la zona una ambulancia de soporte vital básico y dos ambulancias medicalizadas, encargadas de asistir a los afectados y coordinar el traslado de los heridos a centros hospitalarios.

Los sanitarios atienden a varias personas implicadas en el accidente, mientras continúan las labores de valoración médica y evacuación.

Un herido de gravedad y varios afectados

Las primeras informaciones apuntan a que el balance provisional es de varios heridos, entre ellos una persona en estado grave, si bien por el momento no ha trascendido la identidad de los afectados ni las circunstancias exactas que originaron la colisión.

Los bomberos también intervienen para asegurar los vehículos accidentados y garantizar la seguridad de la vía, mientras la Guardia Civil regula el tráfico e investiga las causas del siniestro.

Retenciones en dirección sur

La presencia de numerosos vehículos de emergencia mantiene parcialmente afectada la circulación en la GC-1 en sentido sur, donde se registran importantes retenciones mientras continúan las labores de asistencia y retirada de los vehículos implicados.

Las autoridades recomiendan extremar la precaución a los conductores que circulen por la zona y, siempre que sea posible, utilizar itinerarios alternativos hasta que finalice la intervención.

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La información continúa en actualización a medida que los servicios de emergencia avanzan en las labores de atención a los afectados y se conocen nuevos detalles sobre el accidente.