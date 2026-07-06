Arde una casa en Las Palmas de Gran Canaria y deja un herido

Una persona fue trasladada al hospital con carácter leve tras inhalar humo en un incendio declarado en una vivienda de Altavista, en Las Palmas de Gran Canaria, durante la madrugada del lunes 6 de julio.

En la intervención participaron agentes de la Unidad Nocturna Especial y efectivos de Bomberos de Las Palmas de Gran Canaria, que lograron controlar el fuego tras emplear unos 500 litros de agua.

El incendio se produjo durante la noche en una vivienda situada en la zona de Altavista, en la capital grancanaria.

Hasta el lugar se desplazaron los servicios de emergencia para intervenir en el inmueble afectado y evitar que las llamas pudieran extenderse o provocar daños mayores.

Una persona trasladada por inhalación de humo

Como consecuencia del incendio, una persona tuvo que ser trasladada a un centro hospitalario tras verse afectada por la inhalación de humo.

Según la información disponible, su estado fue valorado inicialmente como leve.

Los Bomberos de Las Palmas de Gran Canaria emplearon aproximadamente 500 litros de agua para sofocar el fuego en la vivienda.

La actuación contó también con la presencia de agentes de la Unidad Nocturna Especial, que colaboraron en el dispositivo desplegado durante la madrugada.