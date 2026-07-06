Tres detenidos tras el cierre del 'supermarket' de la droga en Fuerteventura: servicio las 24 horas del día y reparto de dosis en patinete eléctrico

La Guardia Civil ha desmantelado dos presuntos puntos de venta de drogas al menudeo en el municipio de La Oliva, en Fuerteventura, en dos operaciones desarrolladas durante los últimos días que han concluido con la detención de tres personas. Las actuaciones se llevaron a cabo en las localidades de Corralejo y Tindaya, donde los investigadores detectaron una actividad continuada relacionada con el tráfico de sustancias estupefacientes.

Según ha informado el instituto armado este lunes, las investigaciones permitieron intervenir en dos lugares que, presuntamente, se utilizaban para la distribución de droga y que estaban generando problemas de seguridad ciudadana y favoreciendo la comisión de otros delitos de menor entidad en la zona.

Investigación en Corralejo

La primera actuación se desarrolló en Corralejo, donde agentes del Puesto Principal de la Guardia Civil iniciaron una investigación tras recibir diversas informaciones que alertaban de la existencia de un punto de venta de drogas ubicado en una zona aislada y abandonada de la localidad.

Los agentes establecieron un dispositivo de vigilancia que permitió comprobar un flujo constante de consumidores hacia una caseta de madera de construcción rudimentaria. La investigación confirmó que el lugar era utilizado como punto de venta de sustancias estupefacientes.

De acuerdo con la información facilitada por la Guardia Civil, el punto estaba gestionado por dos jóvenes de la localidad, que se alternaban en turnos para mantener la actividad durante las 24 horas del día. Esta disponibilidad permanente había llevado a algunos consumidores a referirse al lugar con el sobrenombre de "el supermarket".

Venta bajo demanda y desplazamientos en patinete

La investigación también reveló que la actividad no se limitaba a la caseta utilizada como punto fijo de venta.

Los sospechosos, presuntamente, realizaban entregas de droga en distintas zonas de ocio de Corralejo tras recibir pedidos por teléfono. Para efectuar estos desplazamientos utilizaban patinetes eléctricos, un medio con el que, según los investigadores, trataban de dificultar la actuación policial.

En Tindaya ha sido detenido un varón de 68 años que utilizaba su avanzada edad para pasar desapercibido mientras iniciaba la actividad ilícita desde su vivienda

Una vez reunidos los indicios necesarios, la Guardia Civil organizó un dispositivo de entrada en el inmueble.

Durante la intervención, los agentes comprobaron que la caseta estaba dividida en dos espacios diferenciados: una primera estancia destinada a recibir a los compradores y una segunda utilizada para el almacenamiento, preparación y elaboración de crack.

En el operativo fue detenido uno de los presuntos responsables en el propio lugar de los hechos. Posteriormente, los agentes arrestaron al segundo implicado.

Drogas y utensilios intervenidos en Corralejo

Sustancias estupefacientes: 13 dosis de crack, 3 gramos de cocaína en roca, 48 gramos de hachís (en una sola pieza), 24 gramos de marihuana (fraccionados en 8 envoltorios) y un cigarrillo de marihuana dispuesto para la venta.

Sustancias de corte: 53 pastillas de Diazepam (10 mg), 49 comprimidos de Alprazolam (Tranquimazin) y 300 gramos de bicarbonato para la adulteración de la droga.

La Guardia Civil ha incautado crack, cocaína, hachís, marihuana y fármacos empleados para la adulteración de las dosis

Logística y herramientas: Un hornillo eléctrico, cucharas de preparación, 3 básculas digitales de precisión y 3 patinetes eléctricos empleados para la comisión del delito.

Dinero en efectivo: 110 euros en moneda y billetes de diverso valor fraccionado.

Segunda operación en Tindaya

De forma paralela, el Área de Investigación de la Guardia Civil de Corralejo mantenía abierta otra investigación centrada en un domicilio situado en Tindaya.

Las pesquisas comenzaron aproximadamente un mes antes, después de que los agentes detectaran un movimiento poco habitual de personas relacionadas con el consumo de drogas en las inmediaciones de la vivienda.

El principal investigado era un hombre de 68 años, que, según la Guardia Civil, presuntamente utilizaba su perfil vecinal y su edad para pasar desapercibido y desarrollar la actividad ilícita sin levantar sospechas.

Droga incautada por la Guardia Civil en una operación en Corralejo y Tindaya, en el norte de Fuerteventura. / Guardia Civil

Droga y utensilios intervenidos en Tindaya

Sustancias estupefacientes: 8 dosis listas para la venta de cocaína (de medio gramo cada una), dos bolsas de plástico con cocaína y 5 piezas de hachís.

Adulterantes y utillaje: un blíster con 13 cápsulas de Nolotil utilizado habitualmente por el principio activo del metamizol para adulterar la cocaína y aumentar volumen, 2 básculas de precisión y una caja con material de corte como tijeras, encendedores y bolsitas plásticas.

Registro en un garaje anexo

La explotación de esta segunda investigación se adelantó durante la mañana del 24 de junio, alrededor de las 06:35 horas, debido a circunstancias sobrevenidas relacionadas con la posible existencia de otro hecho delictivo ajeno a la investigación principal.

En el operativo participaron agentes de la Guardia Civil con el apoyo de la Policía Local de La Oliva, que colaboró durante la intervención.

Los efectivos realizaron un registro en un garaje anexo a la vivienda, donde localizaron diversas sustancias que, según la investigación, estaban preparadas para su distribución, lo que permitió incriminar directamente al investigado.

Como consecuencia de esta actuación se produjo la tercera detención relacionada con las operaciones desarrolladas en el municipio.

Tres detenidos y diligencias judiciales

Con estas dos actuaciones, la Guardia Civil considera desmantelados dos puntos de venta de drogas que operaban en el municipio de La Oliva.

Las investigaciones han concluido con tres personas detenidas, así como con la intervención de distintos efectos relacionados con la actividad investigada.

Las diligencias, junto con los arrestados y el material intervenido, fueron puestas a disposición de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Puerto del Rosario los días 24 y 25 de junio de 2026, para continuar con el procedimiento judicial correspondiente.