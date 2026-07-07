Accidente laboral en Las Palmas de Gran Canaria: dos operarios de limpieza heridos al caerles encima un objeto pesado

Dos operarios de un camión de basura resultaron heridos este martes tras caerles encima un objeto pesado mientras realizaban labores de recogida de contenedores en la calle Virgen de Guadalupe, en Las Palmas de Gran Canaria.

El aviso se produjo a las 14.45 horas, después de que otro operario alertara de que se había producido un accidente en la vía y de que dos trabajadores habían resultado afectados.

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El personal Servicio de Urgencias Canario (SUC) atendió a uno de los afectados por una fractura en una pierna y al segundo por un fuerte dolor de espalda. Ambos fueron trasladados posteriormente al Hospital Perpetuo Socorro.