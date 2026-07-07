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Varios encapuchados asaltan una joyería en el centro comercial El Mirador

Los ladrones huyeron en un coche robado, tras acceder con mazas y extintores al establecimiento comercial

Así escaparon los atracadores del asalto en el Centro Comercial El Mirador, este martes

Así escaparon los atracadores del asalto en el Centro Comercial El Mirador, este martes

La Provincia

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Carlota Barcala

Carlota Barcala

Las Palmas de Gran Canaria

Varios encapuchados han asaltado este martes por la noche, una hora antes del cierre, una joyería del centro comercial El Mirador, en Las Palmas de Gran Canaria. Los atracadores, con los rostros cubiertos y tapados con capuchas negras, han accedido al establecimiento comercial y con mazas han roto los escaparates. La Policía Nacional busca, al menos, a tres implicados, que han huido en un coche robado.

Los hechos han ocurrido al filo de las 21 horas. Al menos tres individuos han accedido con un extintor al local, ubicado en la planta alta, y lo han accionado para evitar ser identificados y facilitar su fuga. Con mazas han destrozado los escaparates. En el momento de escribir estas líneas se desconoce la cantidad de joyas sustraídas y el valor de lo robado.

Atraco en una joyería del Centro Comercial de El Mirador

Atraco en una joyería del Centro Comercial de El Mirador

Tras el asalto, ejecutado en un par de minutos, los ladrones han huido a la carrera hacia el aparcamiento exterior, donde aguardaba un vehículo. A bordo podría ir otro de los compinches, como conductor.

Al centro comercial, tras la voz de alerta de testigos, han acudido agentes de la Policía Nacional, que se ha hecho cargo de la investigación.

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El vehículo utilizado en la huida, según ha podido saber LA PROVINCIA/Diario de Las Palmas, es un Cupra Formentor de color gris oscuro. El coche figura como sutraído este lunes —junto a otros dos turismos— en el aparcamiento de una empresa de alquiler del aeropuerto de Gran Canaria.

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