Grave incendio en una vivienda en Lanzarote: los bomberos emplearon varias horas en apagar el fuego

Un incendio declarado durante la noche del lunes 6 de julio en una vivienda de Arrecife movilizó a varias dotaciones del Consorcio de Seguridad y Emergencias de Lanzarote y La Graciosa. El fuego, que afectó por completo al inmueble, pudo ser extinguido tras varias horas de trabajo y no dejó daños personales, según han informado los servicios de emergencia.

El aviso se recibió a las 22:46 horas a través del Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 1-1-2, que activó el operativo para intervenir en un inmueble situado en la calle Coronel Bens, en la capital lanzaroteña.

El fuego afectó a toda la vivienda

Hasta el lugar se desplazaron varias dotaciones de bomberos del Consorcio con distintos vehículos de intervención. A su llegada comprobaron que el incendio se encontraba completamente desarrollado, con las llamas afectando a la totalidad de la vivienda.

Dos bomberos, en la noche del lunes, en la vivienda incendiada en la calle Manolo Millares, en Arrecife / La Provincia

De acuerdo con la información facilitada por el Consorcio, el inmueble era utilizado de forma ocasional por personas sin hogar, aunque en el momento de la intervención no se produjeron víctimas ni heridos.

Los bomberos iniciaron inmediatamente las tareas de extinción utilizando agua y espuma, una combinación habitual en este tipo de intervenciones cuando existe una elevada carga de materiales combustibles en el interior del edificio.

Una intervención que se prolongó durante varias horas

La intensidad del incendio y la gran cantidad de material acumulado en la vivienda hicieron que las labores de extinción se prolongaran durante varias horas hasta conseguir controlar completamente el fuego.

Estado en el que quedó la vivienda afectada por el fuego la noche de ayer lunes en Arrecife / La Provincia

Una vez apagadas las llamas, los efectivos realizaron los trabajos habituales de remate, desescombro y refrigeración, con el objetivo de eliminar cualquier foco residual que pudiera provocar una reactivación del incendio.

Asimismo, se llevó a cabo una inspección detallada del inmueble para comprobar que no quedaban puntos calientes ni existía riesgo de que el fuego volviera a iniciarse.

Participación de Policía Local y Policía Nacional

El dispositivo contó también con la colaboración de agentes de la Policía Local de Arrecife y del Cuerpo Nacional de Policía, que se encargaron de asegurar el perímetro de seguridad mientras se desarrollaban las labores de extinción y facilitaron el trabajo de los equipos de emergencia.