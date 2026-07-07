Dos incendios de ropa y residuos movilizan a los bomberos en Lanzarote

Bomberos del Consorcio de Seguridad y Emergencias de Lanzarote y La Graciosa tuvieron que intervenir durante la noche del 6 al 7 de julio en dos incendios registrados en la vía pública, ambos relacionados con contenedores de residuos y ocurridos con apenas unas horas de diferencia en Arrecife y Playa Honda, en el municipio de San Bartolomé.

En ninguno de los dos sucesos se registraron daños personales, aunque uno de los incendios provocó la destrucción total de un contenedor de residuos orgánicos. La rápida actuación de los bomberos evitó que las llamas se extendieran a otros elementos cercanos.

Un incendio junto a un contenedor en Arrecife

La primera intervención tuvo lugar a las 21:57 horas del 6 de julio, cuando el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 1-1-2 recibió un aviso alertando de un incendio en la calle Argentina, en Arrecife.

A su llegada, los bomberos comprobaron que el fuego no afectaba directamente al contenedor, sino a varias prendas de ropa depositadas junto a él, que estaban ardiendo en la vía pública.

Los efectivos actuaron de forma inmediata utilizando agua pulverizada. Gracias a la rapidez de la intervención, el fuego pudo extinguirse en pocos minutos, evitando que alcanzara el contenedor de residuos o cualquier otro elemento situado en las inmediaciones.

Tras sofocar las llamas, los bomberos realizaron una revisión de la zona para asegurarse de que no quedaban focos activos que pudieran provocar una reactivación del incendio.

Durante toda la actuación, agentes de la Policía Local de Arrecife permanecieron en el lugar para garantizar la seguridad del entorno y facilitar el trabajo de los servicios de emergencia.

Un contenedor quedó calcinado en Playa Honda

Horas después, a la 01:43 de la madrugada del 7 de julio, el CECOES volvió a activar a los bomberos tras recibir un aviso por un incendio en un contenedor situado en la carretera LZ-301, a la altura de la guardería Mimados, en Playa Honda, dentro del municipio de San Bartolomé.

Una dotación del Servicio de Bomberos se desplazó hasta el lugar y comprobó que un contenedor de residuos orgánicos estaba siendo afectado por un incendio completamente desarrollado.

Los efectivos procedieron a extinguir las llamas mediante la aplicación de agua pulverizada y, una vez controlado el fuego, realizaron labores de remate y enfriamiento para eliminar cualquier riesgo de que el incendio pudiera reactivarse.

Como consecuencia del fuego, el contenedor quedó totalmente calcinado. No obstante, las llamas no llegaron a propagarse a otros contenedores, vehículos o elementos del entorno, lo que evitó daños materiales de mayor consideración.

En ambas intervenciones participaron agentes de la Policía Local, que colaboraron asegurando la zona y regulando el entorno mientras se desarrollaban las labores de extinción.